Ukrayna: İsrail’e askeri ihtiyaçlarımızın listesini verdik

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mevkidaşıyla insani desteğin yanı sıra İsrail’in Ukrayna’yı destekleyebileceği diğer konuları ele aldıklarını belirtti.

“Askeri ihtiyaçlarımızın listesi belli. Liste (İsrail) önceki hükümete de şimdiki hükümete de verilmiştir.” diyen Kuleba, öncelikle Ukrayna hava sahasının korunmasının söz konusu olduğunu ve bu konuda ilgili kararın alınmasını beklediklerini söyledi.

Kuleba, görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin önerdiği “barış formülünü” tartıştıklarına işaret ederek, söz konusu formülün uygulanmasına katılmaları için birkaç ülke ile görüştüklerini aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen de gelecek hafta Birleşmiş Milletlerde (BM) Ukrayna’nın “barış formülünü" destekleyeceklerini ifade etti.

Cohen, İran terörüne son verme çağrısında Ukrayna’nın yanında olduklarını dile getirerek, İran’ın terörizme mali destek veren bir numaralı ülke olduğunu savundu.

İran’ın tüm Avrupa’ya tehdit oluşturduğu değerlendirmesinde bulunan Cohen, “İran’ın terörist faaliyetinin durdurulması gerektiğine ilişkin net mesaj vermeliyiz.” dedi.

Cohen, bölgede güvenliğin sağlanması için her düzeyde ve tüm uluslararası platformlarda çalışacaklarını sözlerine ekledi.