Ukrayna Karadeniz'de Boyko Kulekeri'nin kontrolünü geri aldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarında bulunan doğal gaz ve petrol sondaj platformları olan Boyko Kuleleri'nin kontrolünü geri aldıklarını duyurdu.

KAYNAK: AA
Ukrayna Karadeniz'de Boyko Kulekeri'nin kontrolünü geri aldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden (GUR) yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'deki Boyko Kulelerinin kontrolünü sağlamak için "benzersiz bir operasyon" gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon sonucu Ukrayna'nın kontrolü geri aldığı ifade edilen açıklamada, bu kulelerin Karadeniz'de Kırım açıklarında bulunan doğal gaz ve petrol sondaj platformları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya, bu kuleleri 2015'te işgal etti ve tam ölçekli işgalin başlamasıyla birlikte askeri amaçlarla, özellikle helikopter iniş alanları olarak ve radar ekipmanlarının konuşlandırılması için kullandı." bilgisi paylaşıldı.

Operasyon sonucu "Petro Godovalets" ve "Ukraina" sondaj platformlarının yanı sıra "Tavrida" ve "Sivaş" dalgıç sondaj platformlarının kontrolünün geri alındığı bildirildi.

Bu arada, botlardaki Ukrayna Özel Kuvvetlerinin karşılık vermesi sonucu Rusya'ya ait Su-30 savaş uçağının geri çekilmek zorunda kaldığı ileri sürüldü.

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