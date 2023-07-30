Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına dönüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına döndüğünü ve bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi.

KAYNAK: AA
Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına dönüyor

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı videplu paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın gidişatını değerlendirdi.

"Rus saldırganlığının savaş alanında iflas ettiğini" savunan Zelenskiy, "Bugün, Rus yönetiminin, bir ya da 2 hafta sürmesini beklediği sözde özel askeri operasyonunun 522. günü. Ukrayna giderek güçleniyor.

Savaş, yavaş yavaş Rusya topraklarına, sembolik merkezlerine ve askeri üslerine dönüyor ve bu kaçınılmaz, doğal ve adil bir süreçtir." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna'nın, Moskova bölgesindeki tesislere insansız hava araçları (İHA) saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini, İHA'ların Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiğini belirtmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin engellendiğini, ancak düşen dronların Moskova'daki bazı kulelere çarparak hasara neden olduğunu, ölü veya yaralı bulunmadığını bildirmişti.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde, İHA'lardan birinin, Moskova'daki gökdelenlerin bulunduğu Moskova City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama yaşandığı görülmüştü.

Ukrayna'nın, Rusya'nın başkenti Moskova'ya, 24 ve 28 Temmuz'da da İHA ile saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

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