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Ukrayna Meclis Başkanı: Zafer bizim öncelikli hedefimiz

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, 2023'te asıl amaçlarının Rusya'ya karşı savaşta zafer elde etmeleri olduğunu belirterek "Zafer bizim öncelikli hedefimiz ve biz bunu mutlaka elde edeceğiz" dedi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 17:24
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Ukrayna Meclis Başkanı: Zafer bizim öncelikli hedefimiz

Ukrayna Meclis Başkanı: Zafer bizim öncelikli hedefimiz
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Rusya'ya karşı savaşın yaklaşık 11 aydır sürdüğü Ukrayna'da halk, Ortodoksların Noel Bayramı dolayısıyla kiliselere akın etti.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu, Kiev ve tüm Ukrayna'nın Metropoliti Epifani tarafından, "Mağaralar Manastırı" olarak da bilinen Kiev-Peçersk Manastırı'nda yönetilen bayram ayinine Stefanchuk, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha önce Rus Ortodoks Kilisesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi şubesi tarafından dini etkinlikler için kullanılan Kiev-Peçersk Manastırı'ndaki Kutsal Meryem'in Varsayım Katedrali'nde, ilk kez Ukrayna Ortodoks Kilisesinin temsilcisi olarak Metropolit Epifani tarafından bir Noel Bayramı ayini yönetildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı manastırda yaklaşık iki saat süren bayram ayininin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Stefanchuk, Noel gününde Ukrayna'nın zaferi için dua ettiklerini belirtti.

AA muhabirinin, 2023'te Ukrayna hükümetinin öncelikli planlarının neler olduğu sorusuna Stefanchuk, "Zafer bizim öncelikli hedefimizdir ve biz bunu mutlaka elde edeceğiz" yanıtını verdi.

Halk dün akşamdan itibaren kiliselerde bayramı kutlamaya başlamıştı.

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