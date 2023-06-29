Ukrayna ordusu Bahmut yönünde topçularla saldırılara devam ediyor

Ukrayna ordusu, Bahmut yönünde saldırılara devam ederken, topçu sistemleriyle bölgede bulunan Rus mevzilerine yönelik yoğun atışlar yapıyor.

Ukrayna ordusu Bahmut yönünde topçularla saldırılara devam ediyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Rusya'nın, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta, Donetsk bölgesindeki Bahmut yönünde yoğun çatışmalar sürüyor.

Bahmut'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çasiv Yar şehrinin yakınlarında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 57. Motorlu Piyade Tugayı topçularla saldırılar gerçekleştiriyor.
Burada, Rus mevzilerine yoğun atışlar yapan Ukraynalı askerler, temas hattında bulunan piyade birliklerine destek veriyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de söz konusu bölgede, cephe hattındaki hareketliliği görüntüleyerek, askerlerden duruma ilişkin bilgi aldı.

57. Motorlu Piyade Tugayı'na bağlı topçu tabur başı Mihaylo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahmut tarafında savaşan piyade birliklerine destek atışları yaptıklarını belirterek, "'2S1 Gvozdika' motorlu obüs ile gün içinde çok atış yapılıyor. Bu araç mekanik olduğu için sağlam çalışıyor. Şu anda elimizde olan en iyi teçhizattan biri." dedi.
Söz konusu teçhizatla 13 kilometreye kadar atış yaptıklarını aktaran Mihaylo, gün içinde birçok hedef vurabildikleri bilgisini paylaştı.
Hedefleri vurma süreciyle ilgili bilgi veren Mihaylo, "İstihbaratımız bize hedefleri, Rus askerlerinin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu pozisyonları bildiriyor. Biz de bu hedefleri vuruyoruz. Dronlar ise hedeflerin vurulup vurulmadığını tespit ediyor. Buna göre yeni hedeflerin yeri geliyor." diye konuştu.
Taburdaki askerlerden İgor da 2015'ten beri orduda savaştığını vurgulayarak, "Ailem, Mıkolayiv'de bulunuyor. Orada durum daha sakin. Çocuklarım ise Almanya'da." ifadesini kullandı.
İgor, Rusya'ya karşı savaşı kazanacaklarına ve ülkede barışın sağlanacağına inancını yitirmediğini dile getirdi.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Düzce'de sağanak: İş yerlerini su bastı Güncel
Düzce'de sağanak: İş yerlerini su bastı
Kaçak göçmenler ülkeye böyle girdi. Plajdakiler dondu kaldı Dünya
Kaçak göçmenler ülkeye böyle girdi. Plajdakiler dondu kaldı
Türkiye Tayland milli maçı ne zaman? Hangi kanalda Spor
Türkiye Tayland milli maçı ne zaman? Hangi kanalda
Suriyelilere ev verdi pişman oldu. Üstlerine kapıyı kilitledi Güncel
Suriyelilere ev verdi pişman oldu. Üstlerine kapıyı kilitledi
Çocuklarda göz muayenesi çok önemli Sağlık
Çocuklarda göz muayenesi çok önemli
Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü Dünya
Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü