9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinin güneydoğusunda yer alan Balakliya ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 00:44
Takip Et

Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
+
Aa
-

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde Balakliya ilçesindeki binanın çatısında Ukrayna bayrağının dalgalandığı ve 3 Ukrayna askeri görülüyor.

Görüntüdeki askerlerden birinin "Sayın Devlet Başkanı, Başkomutan, Balakliya kontrol altına alındı, talimat yerine getirildi." dediği duyuluyor.

Zelenskiy, görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, "Her şey yerli yerinde. Ukrayna bayrağı, özgür bir Ukrayna, gökyüzünün altında özgür bir Ukrayna şehrinde. Teşekkürler. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini açıklamıştı.

Zelenskiy ise dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." ifadesini kullanmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
1
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
2
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
3
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
4
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
5
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
6
﻿Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
﻿İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
7
﻿İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
﻿Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
﻿Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
﻿Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
﻿Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
﻿Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
﻿Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
﻿Sivasspor beraberlikle yetindi
﻿Sivasspor beraberlikle yetindi
﻿Sivasspor beraberlikle yetindi
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.