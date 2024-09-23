Ukrayna ordusu Kursk bölgesinin farklı bir noktasından daha Rusya topraklarına girdi

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Bu, Rusya’nın Kursk bölgesindeki operasyonun başlangıcından bu yana Rus sınırını aşmak için gerçekleştirilen ikinci başarılı operasyon” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Hava Taarruz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülere atıfta bulunularak, “Görüntülerde istihkam engellerinin aşılması, hava indirme birliklerinin düşman topraklarına girişi ve tankçıların bir düşman kalesini imha ettiği sınır bölgesindeki ilk çatışmalar gösteriliyor.” ifadesine yer verildi.