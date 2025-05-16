Ukrayna ordusu: 'Rusya hava saldırısını engelleyen uçak ile irtibat kesildi'

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus hava saldırısını püskürtmeye çalışan bir F-16 savaş uçağı ile yerel saatle 03.30 sıralarında irtibatın kesildiği belirtildi.

İLK BELİRLEMELER

İlk belirlemelere göre pilotun üç hava hedefini imha ettiği, uçakta acil bir durum ortaya çıktığı, pilotun uçağı yerleşim yerinden uzaklaştırarak başarılı bir şekilde kendini fırlattığı ifade edildi.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, olayın tüm yönlerini araştırmak üzere bir komisyon kurulduğu belirtildi.