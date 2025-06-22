Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta yeni bir evreye geçildiğinin sinyalleri geliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Sırskiy, ülkesinin Rusya Federasyonu topraklarındaki saldırıların "kapsamını ve derinliğini" artıracağını açıkladı. Sırskiy, "Elbette devam edeceğiz. Çünkü biz halkla savaşmıyoruz, sadece askeri hedefleri hedef alıyor ve yok ediyoruz" dedi. Bu açıklama, Ukrayna'nın son dönemde Rusya içindeki askeri ve lojistik hedeflere yönelik drone ve füze saldırılarının artmasıyla birlikte geldi.

RUSYA'NIN YANITI VE CEPHEDEKİ SON DURUM

Rusya, Ukrayna'nın bu tür saldırılarını "terörist eylemler" olarak nitelendiriyor ve misilleme tehdidinde bulunuyor. Moskova, Ukrayna'nın saldırılarının sivil kayıplara yol açtığını iddia ederken, Kiev bu iddiaları reddediyor ve sadece askeri altyapıyı hedef aldığını belirtiyor. Cephe hattında ise çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Özellikle Donbas bölgesinde, her iki taraf da stratejik mevzileri ele geçirmek için operasyonlarını sürdürüyor. Analistler, Ukrayna'nın Rusya içindeki hedeflere yönelik saldırılarını artırmasının, Rusya'nın cephedeki lojistik ve ikmal hatlarını zayıflatmayı amaçladığını belirtiyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE BATI DESTEĞİ

Ukrayna'nın bu kararı uluslararası alanda farklı tepkilere yol açtı. Batılı müttefikler genel olarak Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklerken, bazı ülkeler gerilimin daha da tırmanmasından endişe duyuyor. ABD ve Avrupa Birliği, Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası ortaklarından hava savunma sistemleri ve uzun menzilli füzeler de dahil olmak üzere daha fazla destek talep ediyor. Zelenskiy daha önce "Putin, binlerce insanın katliamı ve kendi deliliği için zaman kazanmak amacıyla İran rejiminin hayatta kalma süresini bile uzatmaya çalışıyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu sözler, Rusya'nın uluslararası arenadaki bazı ülkelerle ilişkilerini sürdürme çabalarına yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.

Ukrayna'nın saldırıların kapsamını ve derinliğini artırma kararı, savaşın seyrini değiştirebilecek önemli bir adım olarak görülüyor. Gözler şimdi Rusya'nın bu yeni tehdide nasıl bir yanıt vereceğinde ve uluslararası toplumun bu gelişmeleri nasıl değerlendireceğinde.