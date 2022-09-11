11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: Rus güçleri bazı yerleşimlerden çekildi

Ukrayna: Rus güçleri bazı yerleşimlerden çekildi

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde yer alan bazı yerleşim birimlerdeki mevzilerini terk ettiği iddiasında bulundu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 21:34
Takip Et

Ukrayna: Rus güçleri bazı yerleşimlerden çekildi

Ukrayna: Rus güçleri bazı yerleşimlerden çekildi
+
Aa
-

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde yürüttüğü karşı saldırı nedeniyle Rus güçlerinin bölgedeki mevzilerini terk etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölgedeki yerleşim birimlerinin geri alınmaya devam edildiği aktarıldı.

Herson bölgesindeki duruma da değinilen açıklamada, Rus güçlerinin bu bölgedeki bazı yerleşim birimlerindeki mevzilerini terk ettiği ileri sürüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
1
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
2
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
3
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
4
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
5
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
﻿MasterChef Hamza'dan kötü haber. Böbreklerini kaybetmişti
6
﻿MasterChef Hamza'dan kötü haber. Böbreklerini kaybetmişti
﻿4 bin lira indirimi duydular 12 saat kuyrukta beklediler. Zafer nidaları yükseldi
7
﻿4 bin lira indirimi duydular 12 saat kuyrukta beklediler. Zafer nidaları yükseldi
﻿Düğün konvoyu oluşturarak yolu trafiğe kapatan sürücülere ceza yağdı
﻿Düğün konvoyu oluşturarak yolu trafiğe kapatan sürücülere ceza yağdı
﻿Düğün konvoyu oluşturarak yolu trafiğe kapatan sürücülere ceza yağdı
﻿Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı. Kendisi hayatını kaybetti
﻿Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı. Kendisi hayatını kaybetti
﻿Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı. Kendisi hayatını kaybetti
﻿2022 Türkiye'si: Vatandaşlar kilometrelerce uzaklıktaki kuyulardan eşeklerle su taşıyor
﻿2022 Türkiye'si: Vatandaşlar kilometrelerce uzaklıktaki kuyulardan eşeklerle su taşıyor
﻿2022 Türkiye'si: Vatandaşlar kilometrelerce uzaklıktaki kuyulardan eşeklerle su taşıyor
﻿Telefonunu tavada yakan adam, kendisini odaya kilitledi
﻿Telefonunu tavada yakan adam, kendisini odaya kilitledi
﻿Telefonunu tavada yakan adam, kendisini odaya kilitledi
﻿MSB: 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralı
﻿MSB: 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralı
﻿MSB: 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Holyroodhouse Sarayı'na ulaştı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Holyroodhouse Sarayı'na ulaştı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Holyroodhouse Sarayı'na ulaştı
﻿Sivasspor ile İstanbulspor berabere kaldı
﻿Sivasspor ile İstanbulspor berabere kaldı
﻿Sivasspor ile İstanbulspor berabere kaldı
﻿Elazığ'da fabrika yangını
﻿Elazığ'da fabrika yangını
﻿Elazığ'da fabrika yangını
﻿Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
﻿Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
﻿Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
﻿Halil Akbunar attı Westerlo kazandı
﻿Halil Akbunar attı Westerlo kazandı
﻿Halil Akbunar attı Westerlo kazandı
﻿Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. 11 ölü, 7 yaralı
﻿Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. 11 ölü, 7 yaralı
﻿Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. 11 ölü, 7 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.