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Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı

Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığı aktarıldı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 23:23
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Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı

Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı
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Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde "birçok yönde" karşı saldırı başlattığını söyledi.

Humeniuk, ülkenin güneyinde durumun gergin, ancak Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu dile getirdi.

Basında çıkan haberlerde ise Ukrayna güçlerinin Herson'da Rus güçlerinin ilk savunma hattını yardığı ileri sürüldü.

Öte yandan, Rus güçlerinin ülkenin güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrini hedef aldığı duyuruldu.

Mıkolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı. (AA)

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