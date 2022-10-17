Ukrayna: Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından, bu sabah şehre düzenlenen kamikaze İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Kliçko, bu sabah Kiev'e 28 kamikaze gönderildiğini, bunlardan 23'ünün hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, başkentte 5 ayrı patlama duyulduğunu belirtti.

Kiev'de saldırıya hedef olan ve büyük kısmı yıkılan bir apartmandaki arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Kliçko, yaşamını yitirenler arasında 6 aylık hamile bir kadın ve eşinin de bulunduğunu kaydetti. (AA)