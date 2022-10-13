13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Mıkolayiv şehrinde bu sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, Lviv kentinde ise bir askeri tesis vuruldu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 22:19
Takip Et

Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü
+
Aa
-

Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mıkolayiv şehrinde bir apartman Rus güçlerince vuruldu.

Saldırıda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan sağ kurtarıldığı, bir kısmı yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Lviv'de bir askeri tesis zarar gördü

Lviv Bölgesel Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da Rus güçlerince bölgeye üç füze atıldığı, bunlardan birinin hava savunma sistemlerince imha edildiği duyuruldu.

Saldırıda, Lviv bölgesinde bir askeri tesisin hasar gördüğü ancak can kaybı olmadığı kaydedildi.

Harkiv'de saldırı nedeniyl elektrik kesintileri yaşandı

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv şehrine akşam saatlerinde iki saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırı nedeniyle şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise bir Su-24M savaş uçağının ülkenin doğusundaki birliklere destek amacıyla bölgede bulunan Rus güçlerine ait hedefleri bombaladıktan sonra füze ile vurulduğu aktarıldı.

Vurulan uçağın Poltava bölgesinde düştüğü, 2 pilottan birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
1
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
2
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
3
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
4
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
5
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
6
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
7
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu
﻿Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu
﻿Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu
﻿Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü
﻿Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü
﻿Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü
﻿Bakan Nebati, Katarlı mevkidaşı Al-Kuwari ile bir araya geldi  
﻿Bakan Nebati, Katarlı mevkidaşı Al-Kuwari ile bir araya geldi  
﻿Bakan Nebati, Katarlı mevkidaşı Al-Kuwari ile bir araya geldi  
﻿Mardin’de durdurulan araçtan 23 kilogram uyuşturucu çıktı
﻿Mardin’de durdurulan araçtan 23 kilogram uyuşturucu çıktı
﻿Mardin’de durdurulan araçtan 23 kilogram uyuşturucu çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.