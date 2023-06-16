Ukrayna: Ruslar şu ana kadar 19 bin 393 çocuğu yasa dışı yollarla götürdü

Ukrayna Hükümeti'ne bağlı Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi, Rusya’nın 8 Haziran’da 150 çocuğu Luhansk bölgesinden alarak kendi topraklarına bulunan Lesnoy ve Sosenka’ya götürdüğünü ve şimdiye kadar 19 bin 393 çocuğun yasa dışı yollarla götürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi’nden yapılan açıklamada, “İşgalciler Ukraynalı çocukları yasadışı yollardan Rusya'ya götürmeye devam ediyor. 8 Haziran'da Luhansk bölgesinden 150 çocuk yasadışı yollarla Rusya Federasyonu'nun Prikuban bölgesindeki Lesnoy ve Sosenka merkezlerine götürüldü. Şu ana kadar 19 bin 393 çocuğun yasadışı yollarla Rusya'ya götürüldüğü bilinmektedir. Bu durum Volodimir Zelenski tarafından 13 Mayıs tarihinde açıklanmıştır” denildi.