Ukrayna Rusya zirvesi sonrası taraflardan peş peşe açıklamalar...

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, İstanbul'da Rus heyeti ile yapılan görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna'nın üç ana gündem maddesi olduğunu söyleyen Ümerov, "Ateşkesle ilgili kapsamlı ve koşulsuz bir biçimde ölümlere dur demek istiyoruz. Önerimiz en az 30 gün boyunca hava, deniz ve karada koşulsuz bir ateşkes. Bu pozisyon son 3 aydır değişmedi. Biz bunu temel olarak görüyoruz. Birkaç gün önce Rus tarafı ile ilgili belgelerimizi paylaştık ama onlardan henüz bir geri dönüş almadık. Bugün Rus heyeti bize bir belge sundu. Belgeleri 1 hafta boyunca inceleyeceğiz ve sonraki adımları kontrol edeceğiz. İkinci konu; biz burada tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve kaçırılan çocukların geri iade edilmesini talep ediyoruz. Savaş esirlerinin serbest bırakılması ile ilgili belli kategorilere odaklanmaya hazırız. Ciddi yaralanmış olan savaş esirlerini değerlendiriyoruz. İkinci kategori 18-25 arası genç askerler. Çocuklarla ilgili birkaç yüz Ukraynalı çocuğun Rusya'ya listesini sunuyoruz. Rusya Federasyonu barış sürecini gerçekten istiyorsa en azından bu çocukların yarısının iade edilmesi olumlu görülecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi başladı

Liderler toplantısının gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Ümerov, "Biz bütün kilit noktaların sadece liderler seviyesinde çözülebileceğine inanıyoruz. Liderlerin toplantısı diğer liderlerin katılımı ile de gerçekleşebilir. ABD Başkanı gibi. Biz bu çerçevede heyetler arasında ilave çalışmaların liderler toplantısına hazırlık mahiyetinde olacak olursa anlamlı olacağını düşünüyoruz. Bu ayın sonuna kadar 20-30 Haziran tarihleri arasında bir toplantı yapmayı önerdik Rus tarafına. Rusya savaşa son verme konusunda ciddiyse bu noktalar üzerinde ilerlemeli. Eğer olmazsa bunu uluslararası müeyyideler takip etmeli" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ise, Rusya'nın koşulsuz ateşkesi reddettiğini belirterek, "ABD başkanının bir süre önce önerdiği koşulsuz ateşkes henüz kabul edilmedi. Yine de uzmanların bu çerçevede fikirler üzerinde konuşmaları gerektiği ve belgelerin paylaşıldığı ifade edildi. Rusya heyeti bir önceki toplantıda ABD heyetinin mevcudiyetinin olasılığını reddetmişti. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü ABD'nin önemli bir rolü var. Önemli bir güvenlik sağlayıcısı. Bir anlaşmaya ulaşmak için bizim gerçekten yetkin olan ve ateşkesi ve barış anlaşmasını gözlemleyecek bir tarafa ihtiyacımız var. ABD'nin bu yetkinliğinin olduğunu düşünüyoruz" dedi.

UKRAYNA VE RUSYA HEYETLERİ ÇIRAĞAN SARAYI'NDAN AYRILDI

Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerin son bulmasının ardından her iki heyet de Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.

İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin sona ermesinin ardından basın açıklaması yapıldı. Her iki heyet basın açıklamasının ardından Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.

PUTİN'İN DANIŞMANI KONUŞTU: 6 BİN CENAZE TESLİM EDİLECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı ve İstanbul’daki müzakerelerde Rusya heyetinin başkanı olan Vladimir Medinsky, İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafına iki bölümden oluşan resmi bir muhtıra teslim ettiklerini duyurdu.

"Birkaç pratik sorunu çözdük. Ukraynalı subayların 6.000 dondurulmuş cenazesini tek taraflı olarak transfer ediyoruz" diyen Medinsky, cenazelerin tarafsız bir şekilde teslim edileceğini aktardı.

Esir takası konusuna da değinen Medinsky, "Tüm ağır yaralılar ve ağır hastalar ile genç askerler ‘hepimiz için hepimiz’ formülü çerçevesinde değiştirilecek. Değişimlerde tavan sayı en az bin kişi olacak" dedi.

Medinsky ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ağır yaralılar ve hastalar ile genç askerler ‘herkes için herkes’ formülüyle değiştirilecek. Takaslarda en az bin kişi hedefleniyor"