Ukrayna-Rusya zirvesinde polis müdahalesi! Gözaltına alınanlar var

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Ukrayna-Rusya zirvesinde polis müdahalesi! Gözaltına alınanlar var

Ukrayna-Rusya zirvesi sırasında Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde Filistin eylemi yapan üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetlerinin 'ateşkes' konusuyla düzenlediği zirve sırasında Filistin için oturma eylemi yapan üç kişi gözaltına alındı.

FİLİSTİN PROTESTOSUNA GÖZALTI

Urkayna ve Rus heyetleri bugün Dolmabahçe'de ateşkes görüşmesi düzenledi.

Tarafların biner askerlik esir takası konusunda anlaşıldığı görüşmeler esnasında, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde üç kişi İngilizce "Stop the genocide in Palestine (Filistin’de soykırımı durdurun)" yazılı pankart ve Filistin bayrağı açarak slogan attı.

Yaklaşık 5 dakika süren oturma eylemine polis müdahale etti.

Müdahale edilen eyleme katılan üç kişi gözaltına alındı.

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