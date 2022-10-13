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Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentindeki bir mühimmat deposunu vurdu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 22:46
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Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu

Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu
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Ukrayna, Rusya’nın saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen roketli saldırıda bir mühimmat deposu vuruldu. Belgorod Valisi Viaçeslav Gladkov yaptığı açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırılar devam ediyor. Bu saldırılardan sonra bölgedeki yerel sakinler tahliye edildi" dedi. Mühimmat deposuna düzenlenen saldırıda can kaybının yaşanmadığını belirten Gladkov, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yangına müdahale edildiğini belirtti.

Öğle saatlerinde Belgorod’da bir apartmana roket isabet etmişti

Gladkov öğleden sonra yaptığı açıklamada ise, TSİ 14.45’te Belgorod kentindeki 12 katlı bir apartmana roketin isabet ettiğini belirtmişti. Gladkov, saldırıda ölü veya yaralı bulunmadığını aktararak, acil müdahale ekiplerinin apartmanın 12’nci katında çıkan yangına müdahale ettiğini belirtmişti.

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