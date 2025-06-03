Ukrayna, Rusya’yı Kırım’a bağlayan köprüyü vurdu

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’yı Kırım’a bağlayan Kerç Köprüsü’ne yönelik yeni bir özel operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Su altından düzenlenen saldırının ardından köprünün kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

SBU, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna Güvenlik Servisi yeni ve benzersiz bir özel operasyon gerçekleştirdi ve Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez vurdu, bu kez su altından! Operasyon birkaç ay sürdü” ifadelerine yer verdi.

Patlayıcıların bin 100 kilogram TNT’ye eş değer bir etkiye sahip olduğu ve destek yapılarının ağır şekilde hasar gördüğü belirtildi.