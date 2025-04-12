"Ukrayna savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir" ABD'den Ukrayna planı

Kaynak: İHA
"Ukrayna savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir" ABD'den Ukrayna planı

ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, II. Dünya Savaşı sonrası Berlin’de olduğu gibi Ukrayna’nın da benzer şekilde "bölünebileceğini" söyledi

ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere merkezli The Times gazetesine röportaj verdi.

"Ukrayna, savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir" başlığıyla yayınlanan haberde Kellogg’un II. Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın başkenti Berlin’de olduğu gibi savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna’yı "kontrol bölgelerine bölmeyi" önerdiği belirtildi.

Kellog, İngiltere ve Fransa birliklerinin Ukrayna’nın batısında kontrol bölgelerine konuşlanabileceğini ve çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için bir "güvence gücü" oluşturabileceğini belirtti.

Rusya’nın ise ülkenin doğusunu kontrol edebileceğini ifade eden Kellog, Avrupa ve Rus birlikleri arasında da Ukrayna güçlerinin konuşlanabileceğini ve mevcut kontrol hatları boyunca bir da silahsızlandırılmış bölge oluşturulabileceğini söyledi.

Keith Kellogg, açıklamalarının gündem olmasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, gazetede yayınlanan yazıda sözlerinin çarpıtıldığı ifade etti.

Ukrayna’nın bölünmesinden değil ülkenin egemenliğini destekleyen ateşkes sonrası kurulacak bir güçten bahsettiğini söyleyen Kellog, "Müttefik bir gücün (ABD birlikleri olmadan) sorumluluk alanlarından veya bölgelerinden bahsediyordum. Ukrayna’nın bölünmesinden bahsetmiyordum" dedi.

Son Haberler
İBB’den en son ‘Yalanlar ve gerçekler’ açıklaması. Deniz taksileri iddiasına cevap
İBB’den en son ‘Yalanlar ve gerçekler’ açıklaması. Deniz taksileri iddiasına cevap
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda dört isim yok
Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda dört isim yok
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!