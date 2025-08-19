Ukrayna savaşı bitirmek için Rusya’ya toprak verecek mi? Zelenski’den kritik açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Donald Trump, bu kez Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırladı.

Görüşme sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Zelenski ile görüştükten sonra konuyu Avrupalı liderlerle de konuştuğunu kaydetti. Trump toplantının ardından, Putin ve Zelenski arasında bir görüşmenin gerçekleşeceğini, zirvenin yapılacağı yere ise henüz karar vermediklerini açıkladı.

Bu arada AFP, Putin'in Trump'a "Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu" söylediğini duyurdu. Öte yandan zirveye ev sahipliği yapacak yerler arasında İstanbul'un da değerlendirildiği öğrenildi.

ZELENSKİ’DEN ZİRVE SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler sonrası savaşın sona ermesi için Ukrayna’nın Rusya’ya toprak verip vermeyeceği merak konusu oldu. ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada barışın sağlanması için Ukrayna’nın Rusya’ya toprak vermesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Trump ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı acıkmada Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Zelenski, "sancılı sorunların" çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurguladı. Zelenski, "Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını kaydeden Zelenski, konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, Trump ve Zelenski'nin harita önünde konuştuğu kareyi paylaştı.