Ukrayna Suriye'ye gıda yardımını teklif etti

Ukrayna, dünyanın önde gelen tahıl ve yağ tohumu üreticisi ve ihracatçısı olarak, Rusya'nın Suriye'ye yönelik buğday tedarikini askıya almasının ardından boşluğu doldurmayı hedefliyor. Rus ve Suriye kaynaklarına göre, Rusya'nın Suriye'ye buğday sevkiyatı, yeni hükümetin belirsizliği ve ödeme gecikmeleri nedeniyle durmuş durumda. Assad dönemi boyunca Rusya, Suriye'ye büyük miktarda gıda tedarik etmişti. Ancak, Suriye'deki hükümet değişiklikleri sonrası Moskova ile ilişkilerin nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.

Koval, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Zor durumda olduğumuz yerlerde orada olmalıyız. Suriye'ye gıda tedarik etmeye açığız. Eğer ihtiyaçları olursa, oradayız" dedi. Ukrayna, 2022 yılı Şubat ayında Rusya'nın işgaliyle deniz yolları üzerinden yapılan tahıl sevkiyatlarında büyük bir darbe almıştı. Ancak Ukrayna, Odesa'dan yeniden ihracat yapmaya başlamayı başardı ve kara yolu ile gıda tedarikini artırmayı planlıyor.

Suriye, 2023-24 sezonunda yaklaşık 6.000 ton Ukrayna mısırı ithal etti. Bu miktar, Ukrayna'nın toplam 29,4 milyon tonluk mısır ihracatının oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor. Ancak, Ukrayna kökenli tahılların komşu ülkeler üzerinden Suriye'ye ulaşmış olabileceği de ifade ediliyor.

Ukrayna, özellikle Suriye'deki hükümetin değişmesinin ardından bu ülkeyle ilişkileri yeniden kurma amacını güdüyor. Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, "Suriye halkına olan desteğimizi yineleyerek, gelecekte ilişkilerin yeniden kurulması için yollar açmaya hazırız" dedi.

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