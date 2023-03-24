﻿Ukrayna tüm ağır yaralı esir askerleri Rusya’ya teslim ettiklerini açıkladı

Karargahtan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın “insani eylem” gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna, büyük çaplı bir işgalin başlangıcından itibaren esir alınan ve sağlık durumu taşınmaya müsait tüm işgalcileri Rusya’ya teslim etti.” ifadesi yer aldı.

Ağır yaralı ve hasta askerlerin Rusya’ya iadesinin Cenevre sözleşmelerine uygun olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin katılımıyla gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, “Bu durumda esir değişimi değil, ağır yaralı esirlerin uluslararası insancıl hukukun öngördüğü şekilde herhangi bir koşul olmaksızın ülkelerine gönderilmesi söz konusu.” değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya’nın uluslararası normları ihlal ederek aralarında ağır hasta ve yaralıların, sivillerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu binlerce Ukrayna vatandaşını esir tuttuğu ileri sürüldü.

Tüm bu esirlerin herhangi bir koşul olmaksızın ülkesine geri gönderilmek suretiyle Ukrayna’ya iade edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Rusya, sivilleri ve savaşta doğrudan yer almayanları esir tutmayı sürdürmekle kalmayıp Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin, alıkonulma yerlerine girmesine bile izin vermiyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya’nın esirler için kasıtlı olarak insanlık dışı koşullar yarattığı öne sürülerek, uluslararası insancıl hukuka uymaya zorlamak ve yasa dışı olarak gözaltına alınan Ukrayna vatandaşlarının esaretten kurtarılması için uluslararası topluma Rusya’ya baskıyı artırma çağrısı yapıldı. (AA)