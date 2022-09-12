﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir internet sitesi Türk iş insanlarına, devlete ait Ziraat Bankası’na, İş Bankası yöneticilerine ve Rusya’da faaliyet gösteren Credit Europe Bank’ın sahibi iş insanı Hüsnü Özyeğin’e yaptırım istedi.
Aydınlık gazetesinin haberine göre, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı yaptırımları etkisiz kalırken, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri yaptırımların etkisiz kalmasından Türkiye’yi sorumlu tutan açıklamalar yaptılar.
Bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir sitede (sanctions.nazk.gov.ua) Türk iş insanları ve bankalara yaptırım yapılması için kampanya yürüttüğünü tespit etti.
Yaptırım istenen Türk iş insanları şu isimlerden oluşuyor:
Hüsnü Özyeğin:
Haluk Behçet Aydınoğlu
Emin Altuğ Candan
Murat Enver Başbay
Faik Umut Onur
Mehmet Güleşçi
Nurullah Bakır
Alpaslan Çakar
Hüdayi Atılgan
Fuat Yılmaz Yıldız
Berrin Mahmutoğlu
Recep Haki
Mehmet Turan Ünal
Ozan Gürsoy
Özgür Temel
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