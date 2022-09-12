﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir internet sitesi Türk iş insanlarına, devlete ait Ziraat Bankası’na, İş Bankası yöneticilerine ve Rusya’da faaliyet gösteren Credit Europe Bank’ın sahibi iş insanı Hüsnü Özyeğin’e yaptırım istedi.

Aydınlık gazetesinin haberine göre, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı yaptırımları etkisiz kalırken, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri yaptırımların etkisiz kalmasından Türkiye’yi sorumlu tutan açıklamalar yaptılar.

Bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir sitede (sanctions.nazk.gov.ua) Türk iş insanları ve bankalara yaptırım yapılması için kampanya yürüttüğünü tespit etti.

Yaptırım istenen Türk iş insanları şu isimlerden oluşuyor:



Hüsnü Özyeğin:

Haluk Behçet Aydınoğlu

Emin Altuğ Candan

Murat Enver Başbay

Faik Umut Onur

Mehmet Güleşçi

Nurullah Bakır

Alpaslan Çakar

Hüdayi Atılgan

Fuat Yılmaz Yıldız

Berrin Mahmutoğlu

Recep Haki

Mehmet Turan Ünal

Ozan Gürsoy

Özgür Temel