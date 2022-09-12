12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası

Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakanlığına bağlı bir internet sitesi Rusya'da faaliyet gösteren, Türk iş insanlarına yaptırım kampanyası yürütüldüğü iddia edildi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:08
Takip Et

Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası

Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
+
Aa
-

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir internet sitesi Türk iş insanlarına, devlete ait Ziraat Bankası’na, İş Bankası yöneticilerine ve Rusya’da faaliyet gösteren Credit Europe Bank’ın sahibi iş insanı Hüsnü Özyeğin’e yaptırım istedi.

Aydınlık gazetesinin haberine göre, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı yaptırımları etkisiz kalırken, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri yaptırımların etkisiz kalmasından Türkiye’yi sorumlu tutan açıklamalar yaptılar.

Bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir sitede (sanctions.nazk.gov.ua) Türk iş insanları ve bankalara yaptırım yapılması için kampanya yürüttüğünü tespit etti.

Yaptırım istenen Türk iş insanları şu isimlerden oluşuyor:
 

Hüsnü Özyeğin:
Haluk Behçet Aydınoğlu
Emin Altuğ Candan
Murat Enver Başbay
Faik Umut Onur
Mehmet Güleşçi
Nurullah Bakır
Alpaslan Çakar
Hüdayi Atılgan
Fuat Yılmaz Yıldız
Berrin Mahmutoğlu
Recep Haki
Mehmet Turan Ünal
Ozan Gürsoy
Özgür Temel

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
1
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
2
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
3
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
4
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
5
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
6
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
7
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.