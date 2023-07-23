Ukrayna, uluslararası forumlarda Pakistan'ın desteğini bekliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ilgilendiren gelecekteki Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında Pakistan’ın Kiev lehine oy kullanmasını umduğunu söyledi.

KAYNAK: AA
Ukrayna, uluslararası forumlarda Pakistan'ın desteğini bekliyor

Resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan’da Dawn gazetesine açıklamalarda bulunan Kuleba, Pakistan’ı dost bir ülke olarak nitelendirerek, Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile yaptığı görüşmelerin "çok samimi" geçtiğini belirtti.

Kuleba, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ilgilendiren gelecekteki Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında Pakistan’ın Kiev lehine oy kullanmasını umduğunu ifade etti.

Pakistan, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan" BM kararlarında 3 defa çekimser kalmıştı.

Kuleba'nın Pakistan'a gelişi, iki ülke arasında 1992'de diplomatik ilişki kurulmasından bu yana Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret olmuştu.

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