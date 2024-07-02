Ukrayna'da first lady depremi. Zelenski yalanlamıştı belgesi ortaya çıktı

Mayıs ayından beri Zelenski'nin eşinin Bugatti Turbillon marka lüks araba aldığı iddiaları ortada dolaşıyor. İddiaların ortaya atıldığı ilk günden beri ülkesinin içinde bulunduğu savaş hali devam ederken böyle bir harcama ile itham edilmesini "saçma" diye yorumlayarak reddeden Ukrayna devlet başkanı Zelenski'ye kötü haber geldi.

İddiaların bir türlü belgelenememesi ve Zelenski'nin söylentileri kesin bir dille yalanlamasından sonra giderek gündemden düşen skandal hakkında bugün Fransız bir gazeteci büyük bir iddiada bulundu.

Ukrayna first ladysinin satın aldığı iddia edilen Bugatti'nin Turbillon model lüks arabasının faturası olduğunu söylenen bir belgeyi yayınlayan gazeteci, belgeye göre otomobilin toplamda 4,5 milyon avroya (4.832.325,00 dolar) mal olduğu belirtiyor. İddialara göre Zelenska arabasına 2026 yılında kavuşacak.

Bugatti Tourbillon'un başlangıç ​​fiyatının 3,9 milyon avro olduğu biliniyor. Fakat gazetecilerin ortaya çıkarttığı faturada Zelenska'nın normal sürüm yerine özel opsiyonlara sahip tipini seçtiği bundan dolayı da fiyatının bir hayli arttığı görülüyor.

Faturanın internette yayınlanmasından sonra Ukrayna Dezenformasyon Bakanlığı, X adlı sosyal medya platformu üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Rus propaganda kaynakları, Olena Zelenska'nın 4,5 milyon avroya Bugatti Tourbillon satın aldığı iddiasıyla ilgili sahte bir haber yaydı. Bir araba galerisi çalışanının, lüks arabanın Ukrayna heyeti için özel olarak kapalı bir şekilde sunulduğu iddiasından bahsettiği bir video internette yayınlandı. Ayrıca bir de uyduruk fatura düzenlenerek yayıldı. Bu bir sahtekarlıktır ve Rusların Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın ailesini itibarsızlaştırmaya yönelik bir başka girişimidir. Bu sahteciliğin asıl kaynağı, sadece 9 gün önce, 22 Haziran 2024'te kurulan Fransız yayın organı Verite Cachee'dir. Sitede Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşı Rus perspektifinden ele alan makaleler yer almaktadır. Mağazanın bir çalışanı olduğunu iddia eden kişinin Instagram'da sadece 4 paylaşımı var ve ilk paylaşım sadece 4 gün önce yayınlanmış. Videodaki adamın yapay olarak oluşturulmuş bir deepfake'in işaretlerini gösterdiğini de belirtmek gerekir. Rus propagandacılar, Ukrayna'nın üst düzey liderliğini uluslararası arenada itibarsızlaştırmak için NATO zirvesinden önce bu sahtekarlığı başlattılar."