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Ukrayna'da helikopter kazasında ölenler anılıyor

Ukraynalılar, başkent Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde dün sabah erken saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirenleri enkaz alanında anıyor.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 22:16
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Ukrayna'da helikopter kazasında ölenler anılıyor

Ukrayna'da helikopter kazasında ölenler anılıyor
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Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'in de aralarında olduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının meydana geldiği Brovari'deki anaokulunun önünde kazanın kurbanları anılıyor.

Gün boyunca olay yerine gelenler, helikopterin düştüğü Brovari 10. Anaokulu'nun avlusuna karanfil, oyuncak ve mumlar bırakarak kazada hayatını kaybeden biri çocuk 14 kişi için dua ediyor.

Helikopter kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, olay yerinde yaptığı açıklamada, helikopter kazası nedeniyle derin bir şok yaşadığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturmanın dün başlatıldığını kaydeden Geraşçenko, sürecin devam ettiğini ve soruşturmadan çıkacak sonuçları beklediklerini söyledi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Öte yandan, Ukrayna Ulusal Polisi Sözcüsü Maryana Reva, kaza sonucu 11'i çocuk 25 kişinin yaralandığını anımsattı.

Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğunu ifade eden Reva, "4 çocuk Kiev'deki hastanede tedavi görüyor ve durumları stabil. 7 çocuk ise eve gönderildi. 4 yetişkin de Brovari hastanesinde tedavi görüyor. Sağlık durumları tatmin edici." dedi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenleri henüz yapılmadı.

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