Amerika ve Rusya, Kasım ve Aralık aylarında arasında belki de en hızlı ve stratejik rejim değişikliği operasyonunu birlikte gerçekleştirmiş olacaklar.

10 Kasım tarihinde Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) enerji alanında çok geniş yolsuzluk operasyonu başlattı.

Yürütülen operasyonda, Ukrayna’nın devlet nükleer enerji şirketi olan Energoatom üzerinden en az 100 milyon Dolar yolsuzluk yapıldığı tespit edildi.

NABU, aynı zamanda Energoatom'daki yolsuzluklarla birlikte, eline 1000 saatlik ses kayıtları ve daha farklı kurumlarda da benzeri yolsuzluklar da tespit ettiklerini açıkladı.

Operasyonun amacı çok açıktı, Ukrayna’yı Rusya’yla barış masasına getirmekti.

Operasyonun yöntemi ise, Zelensky’nin en yakın çevresinden başlayarak kendisine doğru çemberi daraltarak, nihai uzlaşmayı sağlamaktır.

Ancak ufak ama son derece önemli bir detay ise bu yolsuzluk operasyonları Ukrayna’ya ait bir devlet kurumu tarafından yürütülmüyor olmasıdır.

Operasyonlar, 2014 yılında Ukrayna’da Amerikan Büyükelçiliği tarafından kurulan ve bünyesinde bizzat FBI ofisi ve çalışan elemanları bulunan NABU tarafından yürütüyor.

Dolayısıyla, son 11 yıl içinde Ukrayna’da kim, kiminle iş birliği yaptığı, hangi komisyonu aldığı ve hangi üst düzey yetkililer, hangi yabancı devletlerle ortak çalıştığını en ince detayına

kadar Amerika biliyor ve kayıt altına almış durumda.

İşte, o yüzden Ukrayna ve Avrupa açısından bu savaşın ne zaman biteceğine dair kararı Amerika verir, Zelensky veya Avrupa değil.

Ancak bitirme kararını Amerika veriyor ama bitirme koşullarını, aşırı yıpranmış Ukrayna ordusu karşında Rusya belirleyici olacaktır.

Bu savaşa dahil olan tüm tarafların çok farklı çıkarları var. Barışı istemeleri veya barışa engel olma gayretleri de buradan kaynaklanıyor.

Kuşkusuz ki henüz barış sağlanmış olsa da askeri üstünlüğünden ve cephede ilerleme hızından kazanan önce Rusya, ve ardından hezimeti erken gören ve hızlı yeni pozisyon alan Amerika’dır.

Amerikan Başkanı Trump, bu savaşı artık Rusya’nın kazandığı kabul etti. Önünde dev ekonomik rakibi olan Çin ve 3 Kasım 2026’da yapılacak olan ara seçimler gibi çok daha önemli konular olduğundan Ukrayna'da artık daha fazla zaman kaybetmek istemiyor.

Amerika, satacağını sattı, parasını aldı, şimdi de barış müzakerelerini bizzat yürüttüğü için daha da kazanmaya devam edecek, yani Amerika için “no problem” durumu söz konusu.

Rusya açısından bakıldığında Rusya bir çok kazanım elde etti.

Başta, sınırlarından NATO’yu uzak tutmayı ve Ukrayna’nın üye olma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Ukrayna’da yabancı askerlerin ileride bile topraklarında bulunmasına ve tarafsız kalmasını sağladı.

Ayrıca Ukrayna’da çok yüksek sayıda bulunan Rus kökenli soydaşları için Rus dili ve Rus Ortadoks kilisensin yeniden resmi olarak tanınmasını sağladı.

Bu kazanımlarla birlikte ilhak ettiği bölgelerin Rus topraklarına katmayı da sağladı.

Amerika ve Rusya aynı zamanda kendilerine yer altı zenginlikleri çok yoğun, yüksek tarım potansiyeli olan ve yeniden inşaa edilmesi gereken büyük ticari alan yarattı.

Ayrıca, Rusya, Avrupa’nın ona karşı bir güç olmadığını deşifre ederek, küresel düzeyde konumunu daha da güçlendirdi.

Şüphesiz ki bu savaşta en çok kaybeden Ukrayna halkı olmuştur.

Ancak, Ukrayna halkı üzerinden çok yönlü kazanç sağalmaya çalışan fırsatçı eski gücünü kaybetmiş emperyalistler Almanya, Fransa, İngiltere ve Avrupa Birliği de bu savaşın büyük kaybedenleri oldu.

Avrupa Birliği başta, 27 üye ülkesini konsolide edemediğini gösterdi.

Aynı zamanda, bir küresel aktör olmadığını, dengeleri değiştirecek ne parası ne de diplomatik beceriye sahip olmadığını da adeta dünyaya ilan etti.

Böylece “Federal Avrupa” projesini de bu süreçte kendisi çökertmiş oldu. Başta Amerika’nın ve dünyanın önemsediği bir “blok” olmaktan da çıkmasına neden oldu.

Yetki sınırlarını aştı, enflasyona, işsizliği, sanayisizleşmeye ve ekonomik krizlere neden oldu.

Birlik, üye ülkelerine, Orta Doğu’dan gelen milyonlarca sığınmacılarla boğuşurken, ek olarak bir de 6 milyon Ukraynalı mülteci ekledi.

Daha da önemlisi üye ülkelerin egemenlik sınırlarını ihlal etti , yasalarını zorladı ve bunu yaparken de uluslarası hukkuku çiğneyerek yaptı.

Ukrayna savaşı, aynı zamanda sadece Avrupa Birliğin varlık amacını değil, yolsuzluklara karşı da “şeffaflık ve dürüstlük” ilkelerini de tartışmaya açtı.

Yolsuzluğu Ortadoğu veya Slav ülkelerinden alıp bizzat Brüksel’in merkezine taşıdı.

Dolayısıyla, savaşın bitmesi durumunda Amerika ve Rusya kendine yeni yol çizebilirken, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinde derin bir boşluk yaratacak.

İlk olarak Avrupa Birliğini yöneten teknokratların üye ülkeler üzerinde kurmaya çalıştıkları yetkinin de sonlanmasını getirecektir.

Bugün barış, Avrupa Birliğini ve başta Almanya, Fransa ve İngiltere’yi jeopolitik açısından sadece yenilmiş bırakmayacak, aynı zamanda hedefsiz de bırakacak.

Aynı zamanda, Ukrayna’da barışın sağlanması durumunda beğeni oranları %18’lerin altında olan Alman, Fransız ve İngiliz liderlerin artık dış politikaya sığınamayıp, iç meselelere odaklanmalarına zorlayacaktır.

Bu siyaset değişikliği de domino etkisi yaratarak 2026 yılında bir çok Avrupa ülkesinde erken seçimleri de beraberinde getirecek gibi gösteriyor.

NABU’nın 1000 saatlik yolsuzluk kayıtları sadece Zelensky ve çevresini bağlamadığı çok açıktır.

Avrupa Birliği barışa karşı daha fazla direnmeye devam ederse, operasyonlar çok yakında Birlik ve başta Almanya Fransa ve İngiltere ile birlikte diğer üye ülkelere de sıçrayabilir gibi gözüküyor.