Ukrayna’da kış öncesi enerji krizi büyüyor

Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını bu hafta daha da yoğunlaştırdı. Çarşamba gecesi gerçekleşen büyük çaplı saldırıda yaklaşık 100 insansız hava aracı ve 90 farklı türde füze kullanıldı. Ukrayna güçleri 79 füze ve 35 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini bildirse de, batıda Lviv ve Rivne gibi bölgelerde binlerce kişi elektriksiz kaldı. Streç bombaların kullanılması ise onarım çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, bu durumun kış öncesi enerji krizini derinleştirdiğini belirtti. Zelenski, "Rusya, halkımızın moralini çökertmek için enerji altyapımıza saldırmayı sürdürüyor," dedi.

BATI VE RUSYA ARASINDAKİ GERİLİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu saldırıların, Ukrayna’nın Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları Rus hedeflerine karşı kullanmasına bir yanıt olduğunu öne sürdü. Özellikle ABD yapımı Atacms ve İngiltere'nin Storm Shadow füzelerinin Rusya’nın Kursk bölgesindeki askeri tesislere düzenlenen saldırılarda kullanılması, Putin’in bu açıklamalarına zemin hazırladı.

Astana’daki bir basın toplantısında konuşan Putin, Rusya’nın "karar alma merkezlerini" hedef alabileceğini ve Oreschnik adlı orta menzilli füzelerin seri üretimine başlandığını duyurdu. Bu füzelerin aynı anda birden fazla kullanımıyla, nükleer silah etkisi yaratabileceği iddia edildi.

NÜKLEER GERİLİM VE UKRAYNA’NIN DİRENİŞİ

Rusya’nın, savaşın başından bu yana ilk kez nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Oreschnik füzesi kullanması, gerilimi artırdı. Bu füze, Dnipro’daki bir mühimmat fabrikasını hedef aldı. Ancak ABD güvenlik yetkilileri, bu adımın nükleer bir çatışma olasılığını değiştirmediğini ve riski hâlâ düşük gördüklerini belirtti.

Ukrayna ise bu tehditlere rağmen Batı tarafından sağlanan silahları kullanmaya devam ediyor. Bu hafta, Kursk’taki Rus hava savunma sistemlerini hedef alan yeni saldırılar gerçekleştirildi. Zelenski’nin, Batı’ya olan güvenini vurguladığı açıklamalar, Ukrayna’nın direniş azmini sürdüreceğini gösteriyor.

KIŞIN ZORLUKLARI

Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alan saldırıları, özellikle kış aylarında Ukrayna halkının hayatını ciddi şekilde zorlaştırıyor. Şehirler elektriksiz ve ısınma imkanlarından yoksun kalırken, altyapının onarılması için büyük çaba gerekiyor. Rusya, bu saldırılarla Ukrayna halkını yılgınlığa sürüklemeyi amaçlasa da, Ukrayna hükümeti ve halkının direnişi, bu stratejiyi etkisiz kılma konusunda kararlı görünüyor.