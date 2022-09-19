19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ukrayna'da okudu Afrin'e başhekim olarak atandı, Şoför de Afrin'e özel kalem yapıldı

Ukrayna'da okudu Afrin'e başhekim olarak atandı, Şoför de Afrin'e özel kalem yapıldı

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün iktidara yakın Sağlık-Sen yöneticileri ile bir olup sendika üyesi personeli yurt dışı tazminatı alması için ihtiyaç olmadığı halde Suriye'ye görevlendirdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 11:35
Takip Et

Ukrayna'da okuyup Afrin'e başhekim yapıldı, şoför de Afrin'e özel kalem yapıldı

Ukrayna'da okudu Afrin'e başhekim olarak atandı, Şoför de Afrin'e özel kalem yapıldı
+
Aa
-

Fatih Ergin - YENİÇAĞ Özel Haber

İddiaya göre, Türkiye’de tıp fakültesini kazanamayan bir doktor, Ukrayna’da tıp okuyarak Türkiye’ye geldi. Hatay Kırıkhan’a atanan söz konusu doktor, atandığı gibi herhangi bir tecrübesi olmadan doğrudan Türkiye'nin kurduğu Afrin Devlet Hastanesine başhekim olarak görevlendirmeye gitti.

Söz konusu başhekim aynı zamanda iktidara yakın Sağlık-Sen sendikasına üye olduğu öne sürüldü.


İddiaların odağındaki hastanenin söz konusu Sağlık-Senli başhekimi.

ŞOFÖR DE ÖZEL KALEM OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ!

İddialar bununla da sınırlı değil. Aynı hastanede İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde şoför kadrosunda çalışan Şerif Demir, çalıştığı kurumda şoför eksiği olmasına rağmen hastaneye "özel kalem" olarak görevlendirildi.


Şoför kadrosunda olmasına rağmen "özel kalem" yapıldığı iddia edilen söz konusu personel.

HER ŞEY YURT DIŞI TAZMİNATI ALMAK İÇİN Mİ?

Hastane başhekiminin Sağlık-Senli olduğu öğrenilirken aylardır Sağlık-Sen üyesi personelin peyderpey yurt dışı tazminatı almak için görevlendirildiği iddiasının ardından hastanenin ve il sağlık müdürlüğünün bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
19.09.2022 12:25
özel okullar da onun için. zengin çocukları ünv. kazanamıyordu. özel üniversitelerde okutarak para ile diploma yolunu açtılar. bu ülkedeki özel okulları da kazanamamış. IQ düzeyi yeterli gelmemiş.  
 
Misafir m
19.09.2022 12:01
Hataylılara geçmiş olsun Başhekim olmuşya artık muayene teşhis tedavi yapmaz..Sağlık önemli.Herkese emanet edilmez.  
 
Meee
19.09.2022 11:56
Bunlar Müslüman,Hak yemezler,suyu üfükeyerek içerler,kul yetim,ve devletin hakkını kesinlikle yemezler,sahte diploma asla olmaz,  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
1
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
3
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
4
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
5
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
6
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Devlet Bahçeli Kayseri'de konuştu. Vahdettin'in kusurları olsa da hain değildir dedi
7
﻿Devlet Bahçeli Kayseri'de konuştu. Vahdettin'in kusurları olsa da hain değildir dedi
﻿Devlet Bahçeli Kayseri'de konuştu. Vahdettin'in kusurları olsa da hain değildir dedi
﻿Prof. Lozano Pandeminin etkileri bitmedi; uzamış Kovid'i çözmeye çalışıyoruz
﻿Prof. Lozano Pandeminin etkileri bitmedi; uzamış Kovid'i çözmeye çalışıyoruz
﻿Prof. Lozano Pandeminin etkileri bitmedi; uzamış Kovid'i çözmeye çalışıyoruz
﻿Van Belvan Ulaşım 17 işçi alacak
﻿Van Belvan Ulaşım 17 işçi alacak
﻿Van Belvan Ulaşım 17 işçi alacak
﻿Kalp sorunlarına neden olan 7 tehlikeli alışkanlık
﻿Kalp sorunlarına neden olan 7 tehlikeli alışkanlık
﻿Kalp sorunlarına neden olan 7 tehlikeli alışkanlık
﻿ Balın kilosu ağızları açık bıraktı
﻿ Balın kilosu ağızları açık bıraktı
﻿ Balın kilosu ağızları açık bıraktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.