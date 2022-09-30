Ukrayna’da yardım konvoyuna füze saldırısı: 23 ölü

Rusya, Ukrayna'daki 4 bölgeyi resmen ilhak etmek için geri sayıma geçmişken Ukrayna güne saldırı haberi ile uyandı.

Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Rus füzelerinin bölgedeki bir insani konvoyu hedef aldığını açıkladı.

AFP'de yer alan Son Dakika haberine göre, saldırı nedeniyle en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı nedeniyle 28 yaralının olduğu açıklandı.

Starukh, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda '13 ölü, 28 yaralı var. Hepsi sivil' ifadelerine yer verdi.



Rusya'dan konu ile ilgili yapılan ilk açıklamada saldırının arkasında Ukrayna olduğu iddiasına yer verildi.