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Ukrayna'da yaşayan 88 Ahıska Türkü Türkiye'ye geldi

Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 88 Ahıska Türkü, mevcut savaş koşullarından dolayı Rusya Federasyonu üzerinden getirilerek Türkiye’ye Sarp Sınır kapısından giriş yaptı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:11
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Ukrayna'da yaşayan 88 Ahıska Türkü Türkiye'ye geldi
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Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıkan 88 Ahıska Türkü, Artvin’deki Sarp Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yaptı. Gürcistan tarafındaki işlemlerden sonra Türk Kapısına geçen kafileyi, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından çiçekler ve Türk bayrağı ile karşılandı.

Türkiye sınırında hatıra fotoğrafı çektiren ailelerin bir kısmı giriş işlemlerinin ardından otobüslerle Elazığ’a, bir kısmı da akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı.

‘ÇOK ŞÜKÜR HER ŞEYİ GERİDE BIRAKTIK’

Türkiye’ye giriş yapan Abdullah Kadir, "18 gün içerisinde Türkiye'ye geldik. Herkese Türkiye'ye gelip yaşamak nasip olsun. Ailemizle beraber Türkiye'ye giriş yaptık. Çok mutlu olduk" dedi.

Çocukları ile gelen Alvida Taştanova, "Yolculuğumuz iyi geçti diyelim ancak çok yorulduk. 20 gündür yoldayız, çok şükür her şey geride bıraktık ve Türkiye'ye geldik. Buraya geldiğimiz an o günleri unuttuk. İnşallah her şey yoluna girer. Orada irademizle, gücümüzle, birbirimize kenetlenerek bekledik. Bizi buraya getirenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Torunları ve gelini ile gelen Fatime Ahmetova, "Herkese çok teşekkür ediyorum. 19 gündür yoldayız ve nihayet Türk topraklarına ayak bastık. Ve artık geride kalan günleri unuttuk. Torunlarımla gelinimle beraber geldim. Oğlumla eşim geride kaldı onlar da arabalarla gelecekler” ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: VATANINIZA HOŞGELDİNİZ

Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıkan 88 Ahıska Türkü, Artvin’deki Sarp Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın Herson kentinde mahsur kalan ve girişimlerimiz üzerine Rusya ve Gürcistan üzerinden ülkemize getirdiğimiz 88 Ahıskalı kardeşimiz; vatanınıza hoşgeldiniz! Nerede olurlarsa olsunlar, Ahıskalı kardeşlerimizin her zaman yanındayız, yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

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