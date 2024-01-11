Ukrayna’daki savaşı takip eden AA ekibinin kaldığı otele füze isabet etti

Ukrayna'nın doğusunda Rusya'yla sınır hattına yakın Harkiv kentine dün TSİ 23.30 sıralarında bombalı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda, Ukrayna-Rusya savaşını uzun süredir cephe hatlarında takip edip haberleştiren AA muhabirlerinin kaldığı Park Otel iki füzenin hedefi oldu.

Otelin üst katları patlamanın etkisiyle ağır hasar alırken bina alevler içinde kaldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde mesleklerini yapmaya çalışan olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmak zorunda kaldılar.

Muhabir Kachkachişvili'nin ellerinde patlama nedeniyle hafif kesikler oluştu.

Sağlık durumu iyi olan fotomuhabiri Kızıl ve muhabir Kachkachişvili, her ihtimale karşı kontroller için ambulansla hastaneye götürüldü.

Saldırıda, ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılamaz bir duruma geldi.

UKRAYNA HARKİV'DEKİ OTELE S-300 FÜZELERİYLE SALDIRILDIĞINI BİLDİRDİ

Ukrayna'nın Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Harkiv kentinde Anadolu Ajansı (AA) savaş muhabirleri ekibinin de kaldığı otele saldırının S-300 füzeleriyle gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saat 22.30 sıralarında Harkiv'in Kiev ilçesine S-300 füzeleriyle saldırı düzenlediğini aktardıç

Saldırıda 30'dan fazla sivilin bulunduğu bir otelin vurulduğunu altını çizen Sinegubov, olayda 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sinegubov, yaralananlar arasında otelde kalan Türk yayın kuruluşu muhabirlerinin de bulunduğunu belirtti.