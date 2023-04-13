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Ukrayna’daki savaşta ölen Rusların geçek sayısı oraya çıktı. Gizli Servis, Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı rakamları böyle yalanladı

ABD istihbaratından sızdırılan istihbarat belgelerinden yeni detaylar ortaya çıktı. Son çıkan sızıntıda Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta hayatını kaybeden askerlerin gerçek sayısını nasıl gizlediği yer alıyor.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:20
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Ukrayna’daki savaşta ölen Rusların geçek sayısı oraya çıktı

Ukrayna’daki savaşta ölen Rusların geçek sayısı oraya çıktı. Gizli Servis, Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı rakamları böyle yalanladı
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Editör: Serkan Talan

Tüm dünya günlerdir ABD istihbaratından sızan belgeleri konuşuyor. Bir anda sosyal medyada sızan istihbarat belgelerinde Ukrayna’daki savaşla ilgili bilgiler yer aldı. Son olarak ortaya çıkan 53 sayfalı sızıntıda ise Moskova’da durumun iç açıcı olmadığı ortaya çıktı.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre Ukrayna’daki savaşta yaşananlar sonrası Kremlin’de gerginlik arttı. Rus yetkililer, savaştaki can kaybıyla ilgili anlaşmazlığa düştü.

Şubat tarihli belgeye göre, Rus Gizli Servisi (FSB) , Rusya Savunma Bakanlığı’nı savaştaki can kayıplarını gizlemekle suçladı. Söz konusu belgeleri, emir komuta zincirinin Putin’e savaşla ilgili gerçek durumu aktarmak konusunda isteksiz olduğunu ortaya koydu.

GERÇEK ÖLÜ SAYISINI BÖYLE GİZLEDİLER

Ortaya çıkan istihbarat belgelerine göre Rus Gizli Servisi, Savunma Bakanlığı’nın can kaybı sayısını hesaplarken Rus Ulusal Muhafızları, Wagner’in paralı askerlerini ve Rusya için savaşan Çeçenleri hesaba katmadığını vurguladı. Rus Gizli Servisi savaşta Rusların can kaybının 110 bine yakın olduğunu belirtirken, Savunma Bakanlığı ise sayının 5 bin 937 olduğunu söylüyor. FSB, can kaybının 43 binlik kısmının ise operasyon sırasında öldürüldüğünü tahmin ediyor.  

Daha önce çıkan istihbarat raporlarında Rus yetkililerin Putin’e işgalin başından bu yana gerçek durumu anlatmaktan çekindikleri belirtiliyordu.

PARALI ASKERLER VE SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA ANLAŞMAZLIK VAR

Sosyal medyada sızan istihbarat raporlarına göre Putin ‘paralı askerleri’ Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında anlaşmazlık bulunuyor. Paralı asker şirketi Wagner’in sahibi Yevgeny Prigozhin, Rus askeri yetkilileri, Bakmumut şehrini ele geçirmeye çalışan paralı askerlere cephane vermemekle suçladı. İstihbarat belgelerine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Prigozhin ve Savunma Bakanı Şoygu’yu Moskova’da bir toplantıya davet etti. Toplantının Wagner ile Rus askeri yetkilileri arasındaki gerilimin çözülmesi için yapıldığı belirtiliyor.

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