﻿Ukrayna’dan buğday ve ayçiçeği taşıyan tır şoförleri sınırdaki yoğunluğa tepki gösterdi

Ukrayna’dan yola çıkan ve günlerce süren yolculuk sonrası Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşan TIR şoförleri, yaklaşık 10 gün sonra Türkiye’ye girebildiklerini anlattı. Bugün bir TIR parkında açıklama yapan şoförler, ürün tahlili için beklediklerini ifade etti.

"BİN TONLUK MALIN GELMESİ YAKLAŞIK 40-50 TIR DEMEKTİR"

Edirneli Gümrük Müşaviri Alparslan Buberka yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son zamanlarda tarım koridorunun gemilerle gelmekte olan malların kapanmasından dolayı firmalar daha çok tırlarla mal getirmeye çalışıyorlar fakat bin tonluk malın gelmesi yaklaşık 40-50 TIR demektir. Onlar da genelde yollarda sınırlarda yoğunluklara neden olmakta. Buraya geldikten sonra da bizim mevzuatımız daha çok gemilere yönelik mevzuattır. 2 bin tonluk gemiye yapılan işlemle bir TIR’a yapılan işlem aynı. Fakat bin tonla, 20 tonla, 2 bin ton arasında farklar var. Bu da gecikmelere sebep oluyor. Tırcıların tekrar yük taşımasını engel oluyor. Tırların ihracat yükünü tekrar almasına engel oluyor. Türk plakaların ihracat yükünü tekrar almasına engel oluyor. Bu yoğunluk tarım koridorunun kapanmasıyla daha da artacak. Bir şekilde çözüm bulunması lazım. Hepimiz için daha zor olacak. Tarımda 'analiz sıklıkları' denilen bir olay var. 2 bin tonluk gemiye analiz sıklığı ile 20 tonluk TIR’a yaptığımız analiz sıklığını karşılaştırırsak, 10 bin tonda biz bütün analizlerimizi 2-3 kerede çözecekken 20-50 TIR’da çözmeye çalışıyoruz. O da sıkışıklık oluyor. Analiz sıklıklarının parti başı değil, tonaj bakımından olması gerekiyor."

"BUGÜN ÇIKAR MIYIZ BİLEMİYORUZ"

TIR Şoförü Halil Özkan, "Dün giriş yaptık Türkiye’ye. 2-3 gün daha buradayız, tahminimce. Tahlil alacaklar daha, almadılar. Dün sabah 8-9’da giriş yaptık Türkiye’ye. 2 gündür burada yatıyoruz, bugün çıkar mıyız bilemiyoruz. Artık günlük işlemler yapılıyor. Bizden önceki arkadaşlar 3-4 gün yattıklarını söylüyorlar. Ben ilk defa geliyorum buraya. Ben daha önce buğday yüklemiştim Suriye sınırına, oraya boşaltıyorduk. Yükümüz bu sefer Edirne’ye denk geldi, tırlarla geliyor. Türk, Romanya arabalar hepsi yükleyip geliyor. Uluslararası çalışan herkes yükleyip gelebiliyor" dedi.

"10 GÜN SÜRÜYOR"

Uluslararası şoför Fadıl Bozoğlan da şunları söyledi:

"Ukrayna’da 40 kilometrelik mesafeyi 6 günde kat ediyoruz. 1 saatte ulaşılabilecek bir nokta ama 6 gün sürüyor. İnsanlar orada uykusunu alamıyor. İhtiyaçlarını gideremiyor. Çok zor sıkıntılar yaşıyoruz. Uluslararası bunun bir çaresine bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 10 günde Bulgaristan Kapitan Andreovaya yaklaşıyoruz. Yani bin kilometrelik mesafe. Kapıkule fazla sürmüyor. Garajda çok bekledik. Cumartesi akşamı girdim. Pazar olmadı, Pazartesi olmadı. Bugün Salı. 4’üncü günüm bugün. Yani bir evrak yapılacak. Ayçiçeği, Hatay Cilvegözü’ne oradan Suriye’ye gidecek