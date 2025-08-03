Ukrayna’dan Rus Donanmasına sızma: Yeni belgeler ele geçirildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bağlı Askerî İstihbarat Müdürlüğü (GUR), 3 Ağustos 2025 Pazar sabahı yaptığı açıklamada, Rusya'nın son nesil nükleer denizaltısı “Prens Pozharsky” hakkında detaylı ve gizli belgeleri ele geçirdiklerini açıkladı. GUR tarafından yapılan duyuruda, ele geçirilen belgeler arasında mürettebat listeleri, personelin görev tanımları, fiziksel yeterlilik düzeyleri ve savaş görev talimatları gibi hayati bilgiler yer aldığı ifade edildi.

Ukrayna basınında yer alan ve Pravda tarafından da doğrulanan habere göre, belgeler sadece personel bilgileriyle sınırlı değil. Belgeler arasında denizaltının savaş konfigürasyonu, hayatta kalma sistemlerinin teknik şemaları ve organizasyonel yapı detayları da bulunuyor. GUR, ayrıca “Pozharsky” adlı denizaltının günlük faaliyetlerini belirleyen bir savaş defterinin özetine de ulaşıldığını belirtti.

RUSYA’NIN YENİ GÖZDESİ: PRENS POZHARSKY

Borey-A sınıfına ait olan ve kıtalararası Bulava balistik füzeleri taşıyabilen “Prens Pozharsky”, 24 Temmuz 2025 tarihinde Rusya Kuzey Filosu’na bağlı 31. Denizaltı Tümeni bünyesine katıldı. Kalıcı konuşlanma yeri olarak Murmansk Bölgesi belirlenen denizaltı, Rusya’nın nükleer caydırıcılık stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlandırılıyor.

GUR’un açıklamasına göre, elde edilen belgelerde ayrıca yaralıların ve mühimmatın transfer prosedürleri, mürettebatın günlük yaşamına dair kabin talimatları ve acil durumlarda çekme (remorkaj) prosedürleri gibi hassas içerikler de yer almakta. Tüm bu bilgilerin Ukrayna istihbarat birimlerinin eline nasıl geçtiği konusunda bir detay paylaşılmasa da, GUR yetkilileri operasyonun büyük bir istihbarat başarısı olduğunu vurguladı.

Bu gelişme, Moskova ile Kiev arasındaki yüksek gerilimli savaş sürecinde askeri kapasite ve istihbarat yetkinliğine dair yeni bir safhaya geçildiğinin işareti olarak görülüyor. Öte yandan Rusya tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.