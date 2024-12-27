Ukrayna’dan Suriye’ye yeni yardım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte yürüttükleri iş birliği kapsamında Suriye'ye 500 ton buğday gönderildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada WFP ortaklığıyla Suriye'ye gönderilen yardımlar hakkında bilgi verdi. Açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi, ihtiyaç duydukları bu dönemde Suriye halkına destek oluyoruz. 500 ton Ukrayna buğday unu, WFP ile iş birliği içinde yürüttüğümüz "Ukrayna'dan Tahıl" insani yardım programımızın bir parçası olarak Suriye'ye doğru yola çıktı bile. Buğdayın önümüzdeki haftalarda 33 bin 250 aileye ya da 167 bin kişiye dağıtılması planlanmaktadır. Her bir paket 15 kilogram ağırlığındadır ve beş kişilik bir aileyi bir ay boyunca besleyebilir. Suriye'ye ve halkına güvenlik, istikrar ve iyileşme diliyoruz. Bunların gerçek değerini biliyoruz" dedi.