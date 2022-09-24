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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor

MSB, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının devam ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 19:56
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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 6 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti. " ifadelerine yer verildi.

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