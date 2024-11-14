Ukrayna’nın Volnovakha bölgesindeki 16 yerleşim yeri için çocuklu ailelere yönelik zorunlu tahliye kararı alındı. Kiev yönetiminin kontrolünde olan bu bölgelerde çocuklu aileler, yasal temsilcileri veya ebeveynleri eşliğinde tahliye edilecek. Bu karar, yerel askeri yönetim tarafından alınmış olup, tahliyelerin hızla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kiev Kontrolündeki Volnovakha Bölgesinde Zorunlu Tahliye Başladı

Ukrayna’nın kontrolünde bulunan Volnovakha bölgesindeki 16 yerleşim yeri için zorunlu tahliye kararı açıklandı. Bölgedeki askeri yönetim, çocuklu ailelerin güvenliğini sağlamak amacıyla bu yerleşimlerden ayrılmalarını istedi. Karara göre, Büyük Novoselka, Andreevka, Bogatyr, Vremivka, Zeleny Kut, Zolotaya Niva, Konstantinopol, Novo Komar, Novoukrainka, Otradnoe, Alexeevka, Petropavlovka, Razliv, Slavyanka, Ulaklah ve Shevchenkovo yerleşimlerinden ailelerin tahliyesi gerçekleştirilecek.

Yerel askeri yönetimin açıklamasına göre, tahliye kararının zorunlu tutulmasının nedeni olarak güvenlik kaygıları öne çıkıyor. Bu bölgede yaşayan çocuklu ailelerin, ebeveynleri ya da yasal temsilcileriyle birlikte tahliye edilmesi sağlanacak. Kararın bölgedeki çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle alındığı belirtilirken, tahliyelerin hızlı bir şekilde organize edileceği açıklandı.

Ukrayna yönetimi daha önce de çatışmalardan etkilenen bölgelerde tahliye uygulamalarını zorunlu hale getirmişti. Özellikle Donetsk bölgesindeki Avdiivka gibi yerlerde çocukların ve yaşlıların güvenliği için benzer tahliyeler yapılmış, ancak bazı sakinler tahliye kararına uymamıştı. Ayrıca, Harkov bölgesinin bazı yerlerinde de tahliye kararı uygulanmış ve neredeyse tüm bölge sakinlerinin tahliye edildiği kaydedilmişti.

Ukrayna'da süregelen çatışma koşulları, sivillerin güvenliğini tehdit ederken, yerel yönetimler tahliye kararlarını güncelleyerek bölgedeki çocuklu ailelerin tahliyesine öncelik tanıyor.