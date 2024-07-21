Irina Farion, Ukrayna'nın Rusça konuşan nüfusunu sık sık eleştirdi ve bir keresinde Rusça'yı ana dili olarak gören Ukraynalıların "yozlaşmış" olduğunu ve yargılanması gerektiğini söyledi.

Farion geçtiğimiz yıl, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusça konuşan askeri personelini kategorik olarak kabul etmediğini ve onlara Ukraynalı diyemediğini söylemiş ve bunun üzerine hakkında dava açılmıştı.

Lviv Valisi Maksim Kozitski, Telegram adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Farion'un vurulduktan sonra derhal hastaneye kaldırıldığını, doktorların bütün çabalarına rağmen hayatta tutulamadığını belitti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klimenko da gerçekleşen olayın alelade bir şekilde vukua gelmiş bir saldırı olmadığını, bunun "planlı bir cinayet" olduğunu belitti.

Ukrayna polisi konu hakkında tahkikat ve gerekli operasyonların yapıldığını açıkladı.