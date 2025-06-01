Ukraynalı gelinin zeybeği ile mesafe tanımayan aşk

Üniversitede tanıştığı Yozgatlı Yasin Serkan Hokka ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Ukraynalı gelin Lena Voıtannik, düğününde Ege Zeybeği oynamak istediğini söyleyince dans eğitmeni eşliğinde zeybek öğrenmeye başladı.

Yozgatlı 24 yaşındaki Yasin Serkan Hokka, 2021 yılında yükseköğrenim için gittiği Ukrayna'da Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi olan 20 yaşındaki Lena Voıtannik ile tanıştı. Aynı üniversitede Mimarlık eğitimi gören Hokka ile Voıtannik arasında önce arkadaşlık başladı. Ailesini kaybeden Lena Voıtannik, ikiz kardeşiyle birlikte hayatını sürdürürken, tanıştığı Yasin Serkan Hokka'nın evlenme teklifini kabul etti. Evlilik kararının ardından Yozgat'a gelen genç çift, bayramda yapılacak düğünleri için hazırlıklara başladı. Türk kültürüne ve özellikle düğün geleneklerine hayranlığını dile getiren Lena Voıtannik, düğünlerinde Ege Zeybeği oynamak istediğini söyledi. Bunun üzerine damat adayı Yasin Serkan Hokka, bir dans eğitmeniyle anlaştı. Çift, düğün öncesi düzenli olarak dans provası yaparak Zeybek figürlerini öğreniyor.

"TÜRKİYE'DEKİ İNSANLAR ÇOK İYİ FAKAT UKRAYNA'DAKİLER TÜRKİYE'DEKİ İNSANLAR KADAR DEĞİL"

Ukrayna'dan Yozgat'a geldiğini söyleyen Lena Voıtannik, yaklaşık 1,5 yıl önce okulda tanıştıklarını ve konuşmaya başladıklarını belirtti. Ukrayna ile Türkiye arasında kültür farkı olduğunu, insanların kültür farklarından dolayı farklılık hissettiğini vurgulayan Lena Voıtannik, "Türkiye'deki insanlar çok iyi fakat Ukrayna'dakiler Türkiye'deki insanlar kadar değil. Türkiye'deki düğünleri Ukrayna'ya nazaran daha çok seviyorum. Çünkü Ukrayna'da biz sadece dans ediyoruz. Farklı kültürlerimiz, farklı oyunlarımız yok. Türkiye'deki düğünler çok çeşitli kültür farkı ile benim daha çok hoşuma gidiyor. Alışmak biraz zor, Türkiye'ye ya da Türkiye'nin şartlarına insanlarına. Fakat Ukrayna'da da ailem eşim dostum olmasından dolayı benim için Türkiye'de olmak biraz zor" dedi.

"TÜRKİYE'YE GELME KARARI ALDIK. HEM SAVAŞ HEM DE YAŞAM ŞARTLARI ZORLAMAYA BAŞLAMIŞTI"

Ukrayna'da öğrenci olduğunu ve Mimarlık bölümünü bitirdiğini hatırlatan Yasin Serkan Hokka, bir iki sene okulu bitirdikten Ukrayna'da çalıştığını ifade etti. Okul esnasındayken de Lena ile tanıştığını vurgulayan Hokka, "Yaklaşık 1,5 yıl kadar bir ilişkimiz oldu. Daha sonra Türkiye'ye gelme kararı aldık. Hem savaş, hem de yaşam şartları zorlamaya başlamıştı. Türkiye'de baktık niyetimiz ciddi evlilik kararı aldık. Evlenme teklifi yaptım iki ay önce ve Yozgat'ta yaşamaya karar verdik. Yaklaşık bir haftadır eğitim alıyoruz. Üç dört gün içerisinde bitireceğiz eğitimi. Türkiye'nin kültürel danslarını güzel ve etkileyici. Zaman alıyor ama değecek. Lena'nın bir kız kardeşi var düğüne bir aksilik çıkmak ise sadece o gelecek" diye konuştu.

Dans eğitimlerini veren ise Gülay Korkmaz şunları söyledi: "Şuanda çok tatlı bir çiftimiz var. Gelinimiz Ukrayna'dan, oğlumuz da Yozgat'ın yiğitlerinden, çalıştırmak bana kısmet oldu. Başladık çok güzel gidiyor. Çok uyumlular, ben bu kadar beklemiyordum. Zorlanırım diye düşündüm çünkü farklı bir kültürü öğreniyor gelin kızımız. Bilmediği dansları öğreniyor. Çok uyumlu eşi de çok yardımcı oluyor. İnşallah düğün günü çok güzel bir gösteri ile sahne alacaklar. "