Ukraynalı hasta, Trabzon’da şifa buldu

Ukrayna'da 5 yıldır kalp rahatsızlığı yaşayan 76 yaşındaki Habriielia, nefes darlığı ve bayılma şikayetlerinin artması üzerine tedavi için seçenekler aramaya başladı. Tavsiye üzerine Trabzon'a gelmeye karar veren Habriielia, Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar'a başvurdu.

Yapılan tetkik ve incelemeler sonucu ameliyatına karar verilen Habriielia, kapalı yöntemle aort kapağı değişimi ameliyatı oldu. Doç. Dr. Acar ve ekibince yapılan başarılı operasyonun ardından daha rahat nefes alıp yürüyebilmenin mutluluğunu yaşayan Habriielia, AA muhabirine, hastalığına bağlı sürekli tansiyonunun yükselip bayılma atakları geçirdiğini söyledi.

Habriielia, kızının bir tanıdığının tavsiyesi sonucu tedavi için Trabzon'u tercih ettiğini belirterek, ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi.

"İYİYİM VE ŞU AN DAHA İYİ YÜRÜYORUM"

Yoğun bakımda da bir süre kaldığını kaydeden Habriielia, "Hiç korkmadım. Çok hafif geçirdim. Yoğun bakımda da kaldım ama kendimi çok iyi hissettim. Güzel geçti. İyiyim ve şu an daha iyi yürüyorum. Başım artık dönmüyor, eğilebiliyorum. Çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte gezebilirim ama yeter ki savaş bitsin." şeklinde konuştu.

"HASTAMIZI ŞİFA İLE TABURCU EDECEĞİZ"

Doç. Dr. Zeydin Acar da hastaya yapılan tetkiklerde kalbinin aort kapağında ciddi daralma tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın yaşının ileri olması, daha önceden geçirdiği hastalıklar ve ameliyatların, kapalı yöntemi daha ön plana çıkardığını belirten Acar, hastanın da kararıyla bu yöntemi uyguladıklarını anlattı. Acar, bu işlemi 2012'den itibaren Türkiye'de başarılı şekilde yapan ilk ekiplerden olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşlem öncesi yapılan görüntüleme tetkiklerinde hastaya uygun kapak ölçüsü seçilir. Anjiyografi laboratuvarında bu kapak, taşıyıcı sisteme yüklenir. Genelde kasık atardamarı kullanılarak kalbin aort kapağına gelinir ve kapak yerleştirilir. İşlem sonrası bir gün yoğun bakımda kalan hastada sıkıntı yoksa servise alınır. Bir iki gün servis sürecinden sonra hasta taburcu edilir."

Doç. Dr. Acar, Habriielia'nın ameliyatının 45 dakika sürdüğünü belirterek, "Şu an hastamızın durumu son derece iyi. Şikayetleri geçti. Bugün üçüncü günümüz. Hastamızı şifa ile taburcu edeceğiz." diye konuştu.

AA