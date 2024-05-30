Ukraynalı kadın Türklerin yediklerine şaşırdı. Paylaşıma olay yorumlar geldi

Genç kadın, "Türkiye'ye geldiğimde en çok şaşırdığım şey, insanların ekmek ile makarna, ekmek ile patates, pilav yemeleriydi. Bu nasıl bir şey?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşım yapan genç kadın, "Ukrayna'dan Türkiye'ye gelince bu konuda çok şaşırdım" diyerek yaptığı paylaşım ile kullanıcıların dikkatini çekti.

Genç kadın, Türklerin yemek yeme alışkanlıklarının kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Türkiye'de insanlar ekmeği patatesle, ekmeği pilav ve makarnayla yiyorlar. Bu nasıl bir şey?" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu, gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Anca doyuyoruz" yorumunu yaptı.

Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de şaşırmanıza şaşırdım" yorumunu ekledi.