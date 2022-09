Ukrayna’nın 4 bölgesini zorla ilhak eden Putin, Zelenskiy’i masaya davet etti. Müzakere için tek şartını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin Donetsk, Luhansk, Herson Zaporijya'nın ilhakını resmen açıkladı.

Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Putin, “Batı'nın beni duymasını istiyoruz; bu dört bölgedeki insanları artık bizim vatandaşımız olmuştur. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u tartışmayacağız.” dedi.

Putin, Rusya’ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, “Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz.” dedi.

"HALKIN YAPTIĞI SEÇİMLERİ ARTIK TARTIŞMAYACAĞIZ"

Putin'in açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle oldu:

"Kiev idaresinin bunu duymasını istiyorum: Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson' da yaşan insanlar, her zaman için bizim vatandaşımız oluyor artık. Biz Kiev’i acilen ateşkese askeri operasyonlarını durdurmaya, müzakereye dönmeye çağırıyoruz. Çünkü Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson halkının yaptığı seçimleri artık tartışmayacağız. Ve bugün Kiev yönetimi, halkın iradesine saygıyla yaklaşmalı.

"TOPRAKLARIMIZI ELİMİZDE OLAN TÜM YÖNTEMLERLE KORUYACAĞIZ"

Biz kendi topraklarımızı elimizde olan tüm yöntemlerle koruyacağız. Yıkılan şehirlerimizi yeniden kuracağız. Güvenliğimizi artıracağız. Yeni bölgelerimizdeki insanlarımıza güvenli ve iyi bir gelecek için elimizden geleni yapacağız.

"BATI BİZE KARŞI MASKELERİNİ ATTI"

Askerlerimize hitap etmek istiyorum. Onların anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına seslenmek istiyorum. Çünkü onlar bizim düşmanımıza karşı duruyor. Ukrayna’daki kardeşlerimiz kendi gözleriyle gördüler ki Batı bize karşı maskelerini attı, kim olduklarını gösterdiler.

"RUSYA ARTIK AYAĞA KALKTI"

90’lı yılları hatırlayın korkunç açlık ve ümitsizlikle dolu. Fakat onlar da geçmişti kaldı. Çünkü Rusya artık ayağa kalktı. Rusya’yı yıkmaya çalışan güçlere rağmen biz ayakta durmaya devam ediyoruz.

"KİMSEYE DOLAR ÜZERİNDEN ZENGİNLİKLERİMİZİ ÇALMAYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Kimse zengin Rusya’yı görmek istemiyor. Fakat biz kimseye boyun eğmeyeceğiz. Kimseye dolar üzerinden zenginliklerimizi çalmaya müsaade etmeyeceğiz. Bizim için önemli olan hak ve adalettir. Batı suçlarının cezalandırılmayacağını düşünüyor fakat herkes kendi yerini bulacak. Sözlerini tutmuyorlar, söyledikleri her şey yalan çıkıyor. NATO’yu genişletmemeye söz veriyorlar tutmuyorlar.

"HER ŞEY TOTALİTER REJİME BENZEMEYE BAŞLADI"

Batı kendisine uygun bir adaleti savunuyor fakat nereden geldi bu kurallar? Bu kuralları kimle görüştüler. Sadece yalan ve palavra, her şey yalan. Batı bütün sınırlara tehdittir bugün. Bugün sınırların nereden geçeceğiniz karar veriyor. Bu hakkı onlara kim verdi? Bu yüzden Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'daki insanların iradelerine karşı duruyorlar. Batı eliti uluslararası hukuk nedir unutuyor. Her şey totaliter rejime benzemeye başladı.

Daha fazla yalanı yaymaya devam ediyorlar. Etnik temizlik yapıyorlar. Biz böyle siyasi Nazilere karşı duracağız.

"SOYKIRIM HER YERDE DEVAM EDİYOR"

Bugün dünyada gördüğüm şey ırkçılıktır. Bizimle olmayan bize karşı diyorlar. Bu çok ilginç ve acayip. Sorumluluğu başkalarına atıyorlar. İstedikleri şeyleri herkes yapmak zorunda sanıyorlar bu ta orta asırlarda başladı. Soykırım her yerde devam ediyor. Biz Rusya’da güçlü bir devlet kurduk. Hep birlikte geliştik ve Rusçayı koruduk. Tabii ki her zaman bizi yıkmak istediler.

"BİZ HER ŞEYİ HATIRLIYORUZ, UNUTMADIK"

Rusya’nın bütün zenginliklerini çalmak için Batı elinden geleni yaptı. Bunu yaparken bize dost dedi. Biz her şeyi hatırlıyoruz, unutmadık. Bugün 4 bölgede insanlar kendi iradelerini bildirdiler. Batılı ülkeler yüzyıllarca demokrasi temsilcisi olarak kendilerini takdim etti. Ama onlar kölelik yaptırdılar.

"NÜKLEER TEHDİT ASIL ONLARDIR"

Bu demokrasi yalandır ve ikiyüzlüdür. ABD 2 defa nükleer kullandı. ABD ve İngiltere birçok şehri yerle bir etti. Herkese görünür bir şekilde yaptılar. Nükleer tehdit asıl onlardır."