Kocaeli Kefken’e yaklaşık 28 mil mesafede Ukrayna tarafından vurulan Gambiya bandıralı KAIROS adlı ham petrol gemisinde çalışmalar sürüyor.

Saldırı sonrası geminin birçok kritik sistemi devre dışı kaldı. Kontrol mekanizmalarının hasar alması sebebiyle demir atamayan gemi, rüzgâr ve akıntının etkisiyle bulunduğu noktadan yaklaşık 4 mil sürüklendi. Sürüklenme nedeniyle, denize yayılan fuel-oil sızıntısını engellemek amacıyla yapılması planlanan koruyucu bariyer kurma çalışmalarının gerçekleştirilemediği ifade edildi.

UKRAYNA ÜSTLENDİ

Ukrayna basını saldırıyı, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması’nın ortaklaşa düzenlediğini belirtti. Konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, insansız deniz araçlarıyla gemilere saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU?

Karadeniz’de seyir halinde olan Gambiya bandıralı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli iki tanker, aynı saatlerde dış bir etki sonucu hedef alınmıştı. Saldırının hemen ardından KAIROS tankerinde yangın çıkmış, olay yerine hızla intikal eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, gemide bulunan 25 mürettebatı gece boyu süren zorlu ancak başarılı bir operasyonla tahliye etmişti.