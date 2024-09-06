Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga göreve başladı

Sibiga, eski görevleri olan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı gibi deneyimlerinin ardından, yeni görevine bugün itibarıyla başlamış oldu.

Sibiga, sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında, Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığını duyurdu. Ukrayna halkına hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Sibiga, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e teşekkür ederek, "Ekibimiz sonuç odaklı, cesur ve proaktif diplomasi yöntemiyle Ukrayna ve Ukraynalılar için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sibiga, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini savunma çabalarının sürdüğünü ve dış politika hedeflerinin değişmediğini vurguladı. Yeni Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirme, Barış Formülü'nü devam ettirme, Rusya'nın işlediği suçların hesabını sorma ve Ukrayna'nın AB ve NATO'daki geleceğini güvence altına alma hedeflerine odaklanacaklarını açıkladı.

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ANDRİY SİBİGA'NIN KARİYERİ

Ukrayna'nın Ternopil bölgesinde 1975 yılında doğan Andriy Sibiga, 1997'de Lviv'deki İvan Franko Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olarak ayrıldı. Aynı üniversiteden 1999'da Hukuk Bölümü diploması aldı. Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2008-2012 yılları arasında Ukrayna'nın Polonya Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müşaviri olarak çalıştı.

2012-2016 döneminde Konsolosluk Dairesi Başkanı ve Konsolosluk Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2016'da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı. 2021'e kadar bu görevde kalan Sibiga, ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2024 yılında Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak atanmıştı.

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