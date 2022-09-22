﻿Ukrayna-Rusya arasında 215 savaş esiri takas edildi

İHA’nın haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 215 esirin takası gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, “Başkan Vladimir Zelenskiy net bir görev belirledi. Kahramanlarımızı eve geri getirmek. Sonuç, kahramanlarımız özgür" dedi.

“RUS ESARETİNDEN 215 KİŞİYİ GERİ GETİRDİK”

Büyük bir mahkum takası olduğunu belirten Yermak, esir takasının birkaç aşamadan oluştuğunu ve farklı yerlerde gerçekleştiğini belirterek, “Rus esaretinden 215 kişiyi geri getirdik” dedi.

Rus esaretinden kurtarılanlar arasında askerlerin, sınır muhafızların, polislerin, ulusal muhafızların, gümrük memurların ve sivillerin bulunduğunu aktaran Yermak, esirler arasında farklı rütbede askerlerin ve Azov Taburu’ndan askerlerin olduğunu ifade etti.

Söz konusu esir takasının Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmanın sonucu olduğuna vurgu yapan Yermak, “Ruslar bize canlarıyla şantaj yapmak istediler ama bunu kimseye yapmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Serbest bırakılanlar arasında Ukrayna için savaşan ve idam cezası ile karşı karşıya olan 10 yabancı uyruklu savaşçının da olduğunu aktaran Yermak, savaş esrilerinin geçtiğimiz nisan ayında özel bir operasyonla yakalanan Putin'in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı Viktor Medvedchuk ile takas edildiğini açıkladı. Medvedchuk, Ukrayna’da vatana ihanetten yargılanıyordu.

Yermak ayrıca, 5 Azov Taburu komutanı için 55 Rus savaş esirinin takas edildiğini aktararak, "Zor bir süreçti. 215 kişiyi serbest bıraktık. Bu, Silahlı Kuvvetlerin ön cephedeki çabalarının sonuçları da dahil olmak üzere, önemli bir sonuçtur ”dedi.