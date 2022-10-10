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Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi doluyor

BM ve Türkiye arabuluculuğunda Temmuz'da imzalanan Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi yakında doluyor. Anlaşmayı 1 yıllığına uzatmak ve genişletmek isteyen BM yetkilileri Moskova'ya gidecek.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 19:46
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Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi doluyor

Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi doluyor
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22 Temmuz'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi, 22 Kasım tarihinde doluyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, anlaşmanın geçerlilik süresinin bir yıl uzatılmasını istediklerini söyledi.

Pazartesi günü Cenevre'de açıklamalarda bulunan Griffiths, anlaşmanın yenileneceğinden "makul derecede emin" olduğunu söyledi. "Bunun dört ayın ötesine geçmesi gerekiyor. Anlaşmanın bir yıl uzatıldığını görmemiz lazım" diye konuşan BM Temsilcisi, "Çiftçilerin yakında gelecek sene elde edecekleri hasatı ekmeye değip değmeyeceğini bilmeleri gerekiyor. Bu yüzden, Karadeniz'de belirli bir güvenceye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın uzatılırken genişletilebileceği sinyalini de veren Griffiths, "Anlaşmanın daha fazla gübre içerecek biçimde genişletilmesini de isteriz" dedi. Griffiths ile tahıl anlaşmasının müzakere sürecinde yer alan isimlerden olan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, gelecek hafta Moskova'ya giderek Rus yetkililerle bir araya gelecek.

İstanbul'da imzalanan anlaşma, bir yandan Ukrayna tahılının Ukrayna limanlarından ihraç edilebilmesine olanak sağlarken, aynı zamanda Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara rağmen, Rus gıda ürünleri ve gübresinin de ihraç edilmesini mümkün kılıyor. Ancak Rusya, anlaşmaya rağmen, ürettiği gıda ürünleri ve gübreyi, finans ve lojistik sektörlerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle ihraç edemediğini öne sürüyor.

Nitrojen, fosfor ve kalya taşı bazlı suni gübre fiyatları, son yılda üç katına çıkmış bulunuyor. Rusya, dünyanın en büyük suni gübre ihracatçısı konumunda.

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