Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni destek paketi!

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, sosyal medya hesabında, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha'nın Dobropillya şehrine Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak Rusya'yı kınadı. Hollandalı Bakan, "Rusya'nın saldırganlığı sınır tanımıyor. Ukrayna'nın halkını ve kritik altyapısını korumak için daha fazla yardım acilen gerekiyor" ifadesini kullandı.

Veldkamp, Hollanda'nın Ukrayna'ya askeri ve sivil destek için 3,5 milyar avro daha tahsis edeceğini belirterek, "Barışa giden tek yol güçlenmekten geçiyor" açıklamasını yaptı.