Ukrayna'ya savaşın yıllık maliyeti 120 milyar dolar

Kaynak: DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Çatışması’nın Ukrayna için senelik maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev’e resmi bir ziyarette bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın açıklaması yaptı. Zelenskiy açıklamada, "Partnerlerimizden, NATO’nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programı için 2 milyar dolardan fazla destek aldık. Ekim ayında ek bir kaynak alacağız ve tahminim 3,5 hatta 3,6 milyar dolar olacak" sözlerini kullandı.

NATO'nun öncülüğündeki PURL mekanizması kapsamında teslim edilecek ABD üretimi silahlara değinen Zelenskiy, "Bu pakette kesinlikle Patriot füzeleri ve Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) sistemi için füzeler yer alacak" dedi.

Zelenskiy konuşmasında, Rusya-Ukrayna Çatışması’nın Ukrayna için senelik maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu da belirterek, 2026 yılı için savunma bütçesi denkleştirmenin zorluğunu vurguladı. Zelenskiy, "Ukrayna’nın bütçesi 60 milyar doları karşılıyor. Önümüzdeki yıl için bir 60 milyar dolara daha ihtiyacımız olacak, umarım bu savaşı bitireceğiz. ‘A planı’ bu savaşı sona erdirmek, ‘B planı’ ise 120 milyar dolar bulmak ve bu gerçekten büyük bir güçlük" diye konuştu.

