﻿Ukrayna'yı tutmak CHP'nin tercihi mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı bombardımana tutmasının ardından G7 denilen zengin ülkelerin liderleri tarafından düzenlenen toplantıya görüntülü olarak katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Batı ülkelerinden Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin arttırılması için daha fazla destek talep etti. Beyaz Saray da Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerinin sevkiyatını hızlandırdığını açıkladı. Bu arada Ukrayna, geçtiğimiz Salı günü Almanya'nın gönderdiği ilk IRIS-T hava savunma sistemini teslim aldı.

G7 ülkeleri liderleri, yaptıkları yazılı açıklamada Ukrayna'ya mali, insani, askerî, diplomatik ve hukuki desteğin ne kadar gerekiyorsa o kadar süre devam edeceğinin sözünü verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, son saldırıların ardından Zelenski ile telefonla görüşerek, Kiev'e hava savunma desteği sözü vermişti.

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ABD yönetimi, Kongre'den Ukrayna'yı desteklemek için 32,5 milyar dolar tahsis etmesini istemişti. ABD, Ukrayna için şimdiye kadar bu rakamın yarısını harcamış durumda...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Ukrayna'yı desteklemek için özel fon oluşturulacağını duyurdu

ABD Siber Komutanlığı Başkanı ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Paul Nakasone ise Ukrayna'yı desteklemek için siber saldırı operasyonları gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Ukraynalı askerî liderler ise "Rusya'dan bir taktik nükleer saldırıdan korkmuyoruz, çünkü böyle bir saldırı, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemek için dünyayı daha fazla harekete geçirecek." diyor...

Ukrayna yanmış, yıkılmış adamlar hâlâ dünyanın desteğinden bahsediyor...

Ukrayna'yı desteklemek için Washington'da Empire State Binası, Paris'te Eyfel Kulesi, Roma'da Kolezyum, Berlin'de Brandenburg Kapısı gibi sembolik yapılar Ukrayna bayrağı ile renkleriyle yani sarı-mavi ile kaplanıyor.

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Türkiye ise bugüne kadar Rusya ile Ukrayna'yı masaya oturtmak için çalıştı. Öyle ki iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Türk Dışişleri Bakanı'nın hakemliğinde Türkiye'de görüştü. Bir sonuç çıkmadı ama Türkiye tavrını bu şekilde ortaya koydu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ABD'de "Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin tutumu" ile ilgili bir soruya cevap verirken, Türkiye'nin sadece Ukrayna'dan yana tavır alması gerektiğini söyledi!

Kılıçdaroğlu, "Rusya ile ekonomik ilişkilerimiz var… Ekonomik ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ama biz Batı uygarlığının bir parçası olmak istiyoruz. Rusya ile kavga etmenin bir mantığı yok zaten. Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca enerji bakımından Türkiye'nin Rusya'ya bağımlı hale gelmesine, nükleer santralin devreye girmesi ile bu bağımlılığın daha da artacağına da dikkat çekti.

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Açıkça görüldüğü gibi Kılıçdaroğlu, Ukrayna'dan yana olmayı, Batı uygarlığının içinde olmanın gereği olarak görüyor... Oysa Türkiye'nin savaşta arabulucu olmaya çalışması, kendi çıkarları gereğidir. Üstelik ABD, Irak ve Suriye üzerinden başlattığı Türkiye kuşatmasına Yunanistan üzerinden devam ediyor. Böyle bir durumda, Rusya'nın da düşman haline getirilmesi, Türkiye'nin çıkarına mıdır?

Rusya ve Ukrayna, Türkiye'nin şimdiki politikasından rahatsız değilken Kılıçdaroğlu neden "Ukrayna'yı destekleyelim" diyor...

Rusya'ya da bağımlı olmamak gerekir ama Türkiye'nin "Batı uygarlığının içinde olmak" diye bir hedefi yoktur. Atatürk'ün gösterdiği hedef, "Türk kültürünü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak"tır. Çağdaş uygarlık ise Batılılaşmak değildir!

AKP iktidarının dış politikadaki tek doğru tutumuna karşı çıkmanın sebebi nedir acaba?

"Başörtüsü sorununu çözelim" diye AKP'ye can simidi atan Kılıçdaroğlu'nun şimdi de "Ukrayna'yı tutalım" demesi CHP'ye de Türkiye'ye de zarar vermez mi? Kaldı ki Ukrayna'yı tutmak, yani savaşta taraf tutmak CHP'nin tercihi de değildir...